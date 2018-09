Kurs funta rośnie wobec złotego. Wszystko za sprawą negocjacji dotyczących Brexitu

Czy Wielka Brytania będzie mogła znowu połączyć się z Unią Europejską? W obliczu Brexitu wielu ekspertów zastanawia się, czy Wielka Brytania mogłaby ponownie połączyć się z Unią oraz ile by ją to kosztowało.

Europa jest jedna, a podatki różne Podatek dochodowy PIT oraz składki na ubezpieczenia społeczne to główne obciążenia dochodu każdego pracownika. Kraje europejskie wykazują pod tym względem duże zróżnicowanie.

Funt traci na wartości przez niepewną sytuację związaną z Brexitem Funt brytyjski od kilku miesięcy utrzymuje się na słabej pozycji w stosunku do innych głównych walut, w tym również do polskiego złotego. Przyczyną takiej sytuacji są niepewne relacje Wielkiej Brytanii...

Theresa May spotka się w Londynie z Michelem Barnierem! Tuż przed przystąpieniem do ważnej fazy negocjacji W poniedziałek Theresa May spotka się z głównym negocjatorem ds. Brexitu z ramienia UE Michelem Barnierem, co będzie rzadkim przypadkiem rozmów z przedstawicielami UE poza Brukselą. Ponadto spotkanie to...

Kurs funta zwalnia w stosunku do dolara. Jednak w stosunku do złotego nadal jest mocny Kurs brytyjskiej waluty zwolnił odrobinę w stosunku do dolara i dzisiaj rano za funta musieliśmy zapłacić $1.418, co i tak jest lepszym wynikiem niż z początku tego tygodnia, kiedy to funt był wart $1.408....

Chcesz wrócić do Polski? Dowiedz się, jakich formalności musisz przedtem dopełnić Choć Brexit jeszcze formalnie nie nastąpił, to sprawił, że niektórzy Polacy myślą o powrocie do Polski. Co w takim razie należy zrobić przed opuszczeniem Wielkiej Brytanii?

Theresa May: Nie będzie drugiego referendum w sprawie Brexitu „w żadnym wypadku” Po tym, jak zaczęto dzisiaj głośno spekulować w Wielkiej Brytanii na temat drugiego referendum w sprawie Brexitu, Theresa May zabrała głos. Premier oświadczyła z całą stanowczością, że „w żadnym wypadku...

Nawet współpracownicy nie wierzą w skuteczność Camerona. „Referendum nie będzie” Były sekretarz obrony w rządzie konserwatystów Michael Portillo uważa, że referendum w sprawie przynależności Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej nie odbędzie się. Obecny układ sił na scenie politycznej...

Kurs funta idzie MINIMALNIE w górę - brytyjska waluta silna słabością Euro W obliczu oczekiwania na decyzję Europejskiego Banku Centralnego odnośnie wielkości stóp procentowych w eurostrefie wartość waluty Wspólnoty osłabła, co z kolei wpłynęło na poprawę kondycji funta szterlinga.