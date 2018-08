Kurs funta najniższy od początku roku. To reakcja na plan wyjścia z Unii bez umowy ws. Brexitu

Dzisiaj funt zanotował mocny spadek w reakcji na coraz poważniejsze plany opuszczenia Unii Europejskiej bez umowy ws. Brexitu.

Niższy kurs funta oznacza, że import towarów do Wielkiej Brytanii będzie droższy, ale to nie wszystkie złe wiadomości. Obniżenie kursu brytyjskiej waluty oznacza także, że zagraniczne wakacje i podróże będą droższe, a w sezonie urlopowym jest to szczególnie zła wiadomość. Wraz z niższym kursem funta tanieje też eksport, co może akurat podwyższyć inflację i sprawić, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii ponownie staną przed wizją większego oszczędzania, ponieważ będą mieli mniej pieniędzy.

Obniżenie kursu funta jest reakcją na rosnące obawy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy ws. Brexitu. W ciągu zaledwie jednej nocy kurs funta wobec dolara spadł do poziomu 1,29.

"Widzimy teraz, jak bardzo słaby jest funt i to jest bardzo niepokojące, ponieważ analizy nie wskazują na szybkie umocnienie naszej waluty" - powiedział Peter Kinsella z Commonwealth Bank of Australia.

Jednak część analityków twierdzi, że funt odzyska siłę po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które nastąpi w marcu przyszłego roku. Funt obniżył także kurs wobec euro, ponieważ już wczoraj za jednego brytyjskiego funta można było kupić 90 eurocentów, natomiast za 200 funtów tylko 177 euro.

Wczorajszy spadek kursu jest najniższym od sierpnia 2017 i dotyczy nie tylko euro i dolara, ale także japońskiego jena oraz szwajcarskiego franka. Japońscy eksperci przewidują zresztą, że kurs brytyjskiej waluty nadal będzie spadał wobec euro przynajmniej do października, kiedy premier Wielkiej Brytanii przedstawi nową propozycję porozumienia z UE w prawie taryf celnych.

Mimo tak zdecydowanej reakcji brytyjskiej waluty na coraz większe obawy o brak porozumienia między UE, a Wielką Brytanią, rząd w Londynie cały czas stoi na stanowisku, że umowa zostanie podpisana w ciągu najbliższych miesięcy. W zapewnienia te nie chcą wierzyć inwestorzy, którzy już teraz przygotowują się na Brexit bez umowy.

Analizy wskazują, że podniesienie stóp procentowych przez Bank of England, które miało w założeniu pomóc funtowi, zawiodło. Wielu inwestorów spodziewa się teraz dalszego podniesienia stóp do rekordowego poziomu 1,5 proc.