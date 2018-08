Wzrost płacy minimalnej w Polsce do zaledwie 2220 złotych brutto. Polscy pracownicy rozczarowani

Od stycznia 2019 roku płaca minimalna w Polsce ma wzrosnąć do kwoty 2220 złotych brutto, a minimalna stawka godzinowa do 14,50 zł brutto, z czego nie są zadowolone związki zawodowe.

Resort pracy złożył w Sejmie na początku sierpnia rządowy projekt rozporządzenia ustalającego wysokość płacy minimalnej oraz stawki godzinowej, gdyż do porozumienia w tym temacie nie mogli dojść partnerzy społeczni zgromadzeni w Radzie Dialogu Społecznego.

PiS chciałby zamienić program 500 plus na 1000 plus przed wyborami. Zapłacą za to podatnicy

Jak się okazało przedstawiciele pracodawców proponowali wzrost kwoty minimalnej do poziomu 2217 zł brutto, z kolei związki zawodowe OPZZ chciały podwyżki do 2383 zł i 15,50 zł brutto za godzinę, a Solidarność do 2278 zł oraz 14,86 zł brutto za godzinę. Natomiast Ministerstwo Rodziny i Pracy zgłosiło 2250 zł brutto i 14,7 zł brutto za godzinę.

Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia zaproponowanych wysokości do dnia 15 września zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeśli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni tego w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji.

Obecnie projekt rozporządzenia trafił do konsultacji. Według danych GUS za płacę minimalną w Polsce pracuje 1,5 mln osób.

Premier Morawiecki wzywa wszystkich Polaków do powrotu do kraju i komentuje decyzję Brytyjczyków o Brexicie