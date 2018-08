37 rodzajów bardzo cennych monet 2-funtowych krąży po Wielkiej Brytanii. Sprawdź, czy jedna z nich znajduje się w Twoim portfelu!

Fot. Twitter

Jak informują eksperci z Change Checker, obecnie w obiegu w Wielkiej Brytanii znajduje się 37 rodzajów bardzo cennych monet 2-funtowych. Znawcy dodają też, że niektóre 2-funtówki mogą być pewnego dnia warte fortunę.

Oto najcenniejsze monety o nominale 2 funty, znajdujące się obecnie w obiegu w Wielkiej Brytanii:

- Moneta £2 XVII Commonwealth Games 2002 Northern Ireland;

- Moneta £2 XVII Commonwealth Games 2002 Wales;

- Moneta £2 XVII Commonwealth Games 2002 England;

- Moneta £2 XVII Commonwealth Games 2002 Scotland;

- Moneta £2 First World War Centenary (Navy);

- Moneta £2 1666 The Great Fire of London 2016;

- Moneta £2 William Shakespeare 2016 Comedies;

- Moneta £2 William Shakespeare 2016 Tragedies;

- Moneta £2 London 2012 Handover;

- Moneta £2 London Olympic Centenary;

- Moneta £2 Beijing 2008 London 2012 Olympic Handover;

- Moneta £2 First World War Centenary (Army);

- Moneta £2 King James Bible 1611 – 2011;

- Moneta £2 Britannia;

- Moneta £2 The Mary Rose;

- Moneta £2 William Shakespeare 2016 Histories;

- Moneta £2 Magna arta 1215 – 2015;

- Moneta £2 London Underground Roundel;

- Moneta £2 London Underground Train;

- Moneta £2 1759 Robert Burns 1796;

- Moneta £2 Anniversary The Golden Guinea 2013;

- Moneta £2 Rugby World Cup 1999;

- Moneta £2 Wireless Transmission 2001;

- Moneta £2 1809 Darwin 2009;

- Moneta £2 DNA Double Helix;

- Moneta £2 Gunpowder Plot 1605 - 2005;

- Moneta £2 Steam Locomotive;

- Moneta £2 1514 Trinity House 2014;

- Moneta £2 Paddington Station Brunel;

- Moneta £2 First World War Centenary (Kitchener);

- Moneta £2 60th Anniversary of end of WWII;

- Moneta £2 Abolition of Slavery 1807;

- Moneta £2 Act of Union 1707 – 2007;

- Moneta £2 Isambard Kingdom Brunel;

- Moneta £2 1812 Charles Dickens 1870;

- Moneta £2 Florence Nightingale;

- Moneta £2 Technology;

