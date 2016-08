Kandydatka na premiera: Legalni imigranci zostaną w Wielkiej Brytanii!

Kandydatka na premiera Wielkiej Brytanii, Andrea Leadsom, zagwarantowała, że wszyscy imigranci, którzy mieszkają i pracują legalnie na Wyspach, będą mogli tutaj zostać nawet jak jej kraj wyjdzie z Unii Europejskiej.

Leadsom, która jest ministrem ds. energii i ma za sobą długi staż w branży finansowej, powiedziała, że po Brexicie Brytyjczycy będą mogli bez problemów podróżować i studiować w Europie. Zabrała również głos w sprawie imigrantów mieszkających na Wyspach. „Musimy dać zapewnienie przedstawicielom różnych grup społecznych w naszym kraju. Również w kwestii imigracji. Chcemy uczciwej, ale kontrolowanej imigracji, sprawiedliwej dla tych, którzy już tutaj są oraz dla wszystkich zdolnych imigrantów na całym świecie” – powiedziała Leadsom.

„Ludzie muszą mieć pewność w tych kwestiach. Mówię to do wszystkich, którzy są tutaj legalnie, że chcemy, abyście tu zostali” – oświadczyła kandydatka na premiera. Obecnie w wyścigu o fotel szefa rządu biorą udział tylko dwie kandydatki, Theresa May i Andrea Leadsom.

Theresa May czy Andrea Leadsom – która z torysek zostanie nową „Żelazną Damą”?

Pierwsza z nich, która jest obecnie ministrem spraw wewnętrznych, ma silną pozycję polityczną i jest faworytką w tej rywalizacji. Wszystko jednak zależy od decyzji konserwatystów…

Jak powiedziała Theresa May: „Potrzebujemy silnego, sprawdzonego lidera, który będzie w stanie wynegocjować jak najlepszą umowę z Unią Europejską, zjednoczy podzieloną Brexitem partię i sprawi, że Wielka Brytania stanie się krajem nie tylko dla uprzywilejowanych grup, ale dla wszystkich”.

Theresa May: Nie ma gwarancji dla imigrantów z UE, że zostaną na Wyspach