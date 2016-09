Theresa May: Nie ma gwarancji dla imigrantów z UE, że zostaną na Wyspach

Minister spraw wewnętrznych, Theresa May, która jest główną faworytką na stanowisko premiera, powiedziała, że nie ma gwarancji, że imigranci pochodzący z krajów Unii, zostaną na Wyspach – kwestia ta będzie dopiero tematem negocjacji.



Minister spraw wewnętrznych przyznała, że chociaż sama chciałaby „zagwarantować stabilną sytuację” imigrantom z Unii Europejskiej mieszkającym i pracującym obecnie w Wielkiej Brytanii, to ich przyszłość na Wyspach stanie się dopiero przedmiotem negocjacji. Według Theresy May – składanie obietnic na temat tego, że sytuacja imigrantów w Wielkiej Brytanii się nie zmieni po Brexicie, byłoby teraz nierozsądne.

Brytyjskie obywatelstwo a stała rezydentura

Według minister gwarancja ta mogłaby doprowadzić do przyjazdu na Wyspy jeszcze większej liczby imigrantów z państw Unii, którzy chcieliby w ten sposób zabezpieczyć swoją przyszłość zanim dojdzie do odłączenia się Wielkiej Brytanii od Wspólnoty. „Gdybyśmy złożyli taką obietnicę, mielibyśmy do czynienia z kolejną falą imigrantów z państw Unii” – powiedziała May.

Dlatego kluczowe będą tak naprawdę negocjacje, a Wielka Brytania “znalazłaby się w nich na straconej pozycji, gdyby dała wcześniejszą gwarancję imigrantom na zachowanie prawa pobytu na Wyspach”. Minister podkreśliła również, że Wielka Brytania nie ma żadnego obowiązku akceptowania prawa do swobodnego przepływu osób w czasie negocjacji z Unią.

Polacy, jesteśmy z Wami – kolejne listy Brytyjczyków do redakcji “PE”

May pojawiła się w programie telewizyjnym ITV „Peston on Sunday”, w którym powiedziała: „Najważniejsze będą negocjacje, w których przede wszystkim poruszony zostanie temat żyjących obecnie na Wyspach imigrantów z Unii Europejskiej, którzy ułożyli sobie tutaj życie oraz temat Brytyjczyków, którzy mieszkają w innych krajach UE. Obecnie, dopóki jeszcze w Unii jesteśmy, nie ma w tym żadnych zmian, jednak będziemy o tym rozmawiać w czasie negocjacji”.