Jak zrealizować w Polsce czek ze zwrotem podatku z Wielkiej Brytanii?

W Wielkiej Brytanii z czekami spotykamy się dość często. Zdarza się, że otrzymujemy je jako formę wypłaty, albo zwrotu nadpłaconego podatku. Jak jednak zrealizować taki czek będąc w Polsce?

Większość Polaków mieszkających w ojczyźnie o czekach słyszała tylko z amerykańskich filmów, ponieważ nie są one tak popularne jak na zachodzie Europy. Jednak osoby, które mieszkają bądź mieszkały w Wielkiej Brytanii, mają dość często styczność z czekami. Najczęściej czeki możemy otrzymać od HRMC, które w ten sposób zwraca klientowi podatek. Z racji tego, że wielu Polaków mieszkających niegdyś w Wielkiej Brytanii postanowiło opuścić Wyspy i wrócić do Polski, to może zdarzyć się, że otrzymają czek już po wyjeździe z Wielkiej Brytanii.

Brytyjski czek w Polsce

Jeśli zaszła sytuacja, że ktoś wrócił do Polski i tam został mu przysłany czek ze zwrotem podatku, to istnieje tutaj kilka opcji. Przede wszystkim, aby uniknąć komplikacji z realizacją czeku, można zwrócić się do HMRC i poprosić o przesłanie pieniędzy na konto. Jednak należy to zrobić zaraz po otrzymaniu informacji o zwrocie podatku logując się na swoje konto w HMRC i tam podając numer konta bankowego, na które mają zostać przesłane pieniądze.

Jednak nie zawsze może się udać taki zabieg, ponieważ ktoś zwyczajnie może przegapić ten moment i HMRC wyśle już czek. W takim wypadku można zwrócić się do jednego z banków działających w Polsce i tam zrealizować czek. Jednak oferty każdego banku różnią się co do prowizji i czasu oczekiwania, który może wynieść nawet 6 tygodni. Wiele osób zwraca nam uwagę, że placówki polskich banków odmawiają realizacji takich czeków, jednak w takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak zwrócenie się do innego oddziału lub innego banku z tą samą prośbą. Dzieje się tak z racji niezwykle minimalnej znajomości czeków bankowych w Polsce.

Niektóre polskie banki posiadają w swojej ofercie konta walutowe, które także można wykorzystać do realizacji czeków ze zwrotem podatku z Wielkiej Brytanii. Jednak przeważnie banki posiadające ofertę takich właśnie kont wymagają wpłacenia pewnej kwoty pieniędzy przy ich zakładniu, a czas oczekiwania na realizację czeku może być wyjątkowo długi - jeden z naszych czytelników pisał o 2 miesiącach oczekiwania na pieniądze.

A można taniej?

Oczywiście wiele osób nie będzie zainteresowanych realizacją czeku w polskim banku, który naliczy z tego tytułu dodatkowe opłaty. Z tej sytuacji istnieje jednak wyjście jakim jest... osobista podróż do Wielkiej Brytanii i zrealizowanie w odpowiednim banku naszego czeku. Jednak, aby uniknąć sytuacji rodem z "Misia" Stanisława Barei, można posłużyć się zaufaną osobą mieszkającą w Wielkiej Brytanii, która zrealizuje nasz czek na Wyspach.

Trzeba jednak pamiętać o tym, aby mieć konto w brytyjskim banku, inaczej nie będzie on mógł przelać pieniędzy. Posiadając pieniądze na brytyjskim koncie można bez większych problemów przesłać je na polskie konto korzystając z usług wielu firm, które się tym zajmują.

Nie likwiduj konta w brytyjskim banku

Warto o tym pamiętać i nie likwidować konta w brytyjskim banku zaraz po powrocie do Polski, ponieważ może ono się jeszcze wiele razy przydać i to w wielu nieprzewidywalnych przypadkach. Jeśli masz czek ze wzrotem podatku i nie masz już konta w banku brytyjskim, to pozostaje Ci wycieczka do Wielkiej Brytanii i tam założenie konta i realizacja czeku lub skorzystanie z oferty polskich banków.