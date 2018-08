Jak Brytyjczycy reagują, gdy słyszą, że jesteś z Polski? [wideo]

fot. You Tube

Mieszkamy w Wielkiej Brytanii, żyjemy tutaj, pracujemy i zakładamy rodziny, dość szybko adaptując się do tego kraju. Jednak dla Brytyjczyków wciąż jesteśmy Polakami, o których ma się wyrobione zdanie. Jak mieszkańcy Wysp reagują w takim razie na nas?

Wielka Brytania od dawna była kierunkiem polskiej imigracji. W czasie II Wojny Światowej to tutaj znajdowali się przedstawiciele polskiego rządu, a po zakończeniu działań wielu Polaków zdecydowało się na pozostanie tutaj. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastąpiła kolejna fala imigracji, tym razem zarobkowej, ale ponownie okazało się, że wielu Polaków postanowiło zostać na Wyspach. Można się więc spodziewać, że Brytyjczycy powinni być przyzwyczajeni do naszej obecności, ale jednak czy faktycznie tak jest?

Jeden z youtuberów, który prowadzi kanał "Everdates", postanowił przedstawić swoje doświadczenia związane z tym, jak Brytyjczycy reagują na nas - Polaków.

Autor nagrania krytykuje postawę tych Brytyjczyków, którzy po usłyszeniu od rozmówcy, że jest z Polski reagują tylko krótkim "aaa" lub co gorsza dla nas, zdaniem: "słyszałem, że przyjeżdżacie tutaj, żeby pobierać zasiłki". Polak na nagraniu twierdzi, że doświadczył tego setki razy i zdecydowanie mu się to nie podoba.

Nie podoba mu się także, że niewiele osób potrafi cokolwiek powiedzieć o Polsce lub o innych krajach. Twierdzi, że warto cokolwiek powiedzieć miłego o kraju swojego rozmówcy, ponieważ w przeciwnym wypadku zostaniemy uznani za nieuprzejmych gburów. Everdates chce w ten sposób walczyć ze stereotypami, które są bardzo krzywdzące nie tylko dla nas, ale także dla każdego innego narodu.

Więc jeśli ktoś spotyka Polaka w Wielkiej Brytanii to powinien pomyśleć sobie, że "to pewnie bardzo pracowity człowiek" zamiast zarzucania mu pobierania zasiłków. Polak zastanawia się też, czy w ogóle potrzebne jest pytanie: z jakiego kraju jesteś, ponieważ często jest tak, że odpowiedź na to pytanie jest zarazem końcem rozmowy.