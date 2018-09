Incydent na lotnisku w Lyonie - ZOBACZ nagranie z pościgu za islamistą, który wtargnął na pas startowy [WIDEO]

Kierowca białego mercedesa sparaliżował ruch na międzynarodowym lotnisku we francuskim Lyonie. Według świadków miał krzyczeć "Allahu Akbar", a lokalne media piszą o tym, że uważał się za "wysłannika Boga".

Do rzeczonych wydarzeń doszło w dniu wczorajszym, w godzinach południowych. Poruszający się z dużą prędkością samochód staranował oszklony wjazd prowadzący do terminala na lotnisku, a następnie przebił się przez barierki ochronne i wjechał na pas startowy. Jego śladem podążały policyjne radiowozy wspierane przez helikopter. W pewnym momencie kierowca porzucił swój pojazd i zaczął uciekać o własnych siłach, ale ostatecznie został pochwycony przez francuskie służby.

Dodajmy, że w sieci pojawiło się nagranie z rzeczonego pościgu. Oto one:

Kto siedział za kierownicą białego Mercedesa? Jak czytamy na łamach francuskiego dziennika "Le Figaro", który powołuje się na źródła policyjne, napastnik miał krzyczeć "Allahu Akbar" ("Bóg jest wielki"), co mieli potwierdzić świadkowie wydarzenia, a oprócz tego twierdzić, że jest "wysłannikiem Boga".

Po wtargnięciu islamisty na teren lotniska ruch samolotów musiał zostać wstrzymany, a szykujące się do lądowania samoloty zostały przekierowane do Genewy. Przerwa w funkcjonowaniu czwartego najbardziej ruchliwego portu lotniczego Francji potrwała aż do godziny 16.

Służby francuskie wciąż badają sprawę i na razie wstrzymują się od jakichkolwiek komentarzy w tej sprawie. W rozmowie z agencją Associated Press rzeczniczka lokalnych władz Christelle Monteagudo zaznaczyła, że motywy działania mężczyzny wciąż pozostają nieznane, ale ustalono, że wcześniej sprawca poruszał się po autostradzie A43. Miał również uderzyć w barierę na lokalnym lotnisku w Bron, 10 kilometrów na wschód od centrum Lyonu, aby później ruszyć w kierunku portu Lyon-Saint-Exupery.

Służby nie wykluczają, że być może mieliśmy do czynienia z aktem terroru.