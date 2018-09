3-dniowy weekend i wyższe zarobki - brytyjskie związki zawodowe o to będą walczyć w UK

Brytyjskie związki zawodowe TUC zaniepokojone m.in. sytuacją pracowników Amazona, żądają dla nich oraz dla innych pracowników w Wielkiej Brytanii 4-dniowego tygodnia pracy oraz wyższych zarobków.

O skandalicznie traktowanych pracownikach Amazona mówi się już od dawna. O przypadkach niebezpiecznego dla zdrowia przepracowania czytamy regularnie w prasie, jednak teraz sprawą zajęły się związki zawodowe, a sami pracownicy firmy w Rugeley zorganizowali w ubiegłym tygodniu strajk.

Do magazynu Amazona w UK ciągu trzech lat ponad 100 razy przyjeżdżała karetka. Pracownicy mają dość i organizują strajk

Dane są zatrważające - okazuje się, że w ciągu trzech lat do magazynu Amazona ponad 100 razy była wzywana karetka, w tym 3 razy do kobiet mających problemy z ciążą. Liderka brytyjskich związków zawodowych TUC, Frances O’Grady powiedziała, że zmiana traktowania pracowników jest możliwa, gdyż mamy XXI wiek. Zaapelowała ona o limity godzinowe oraz prawo do wolnych weekendów oraz urlopu.

Według O’Grady pracodawcy w Wielkiej Brytanii powinni korzystać z nowych technologii, aby dzięki temu zmniejszyć swoje godziny pracy oraz więcej zarabiać. W ten sytuacji zwróciła szczególną uwagę na Amazona, który słynie z tego, że nadmierne eksploatuje swoich pracowników.

„W XIX wieku związki zawodowe walczyły o 8-godzinny dzień pracy. W XX wieku udało nam się wywalczyć prawo do dwóch dni wolnego w weekendy oraz płatnych urlopów. Dlatego w XXI wieku powinniśmy mieć większe ambicje.

Wierzę, że w tym stuleciu możemy wywalczyć 4-dniowy tydzień pracy z godnym wynagrodzeniem dla wszystkich. Czas skorzystać z dobrodziejstw nowych technologii. Aby nie tylko ci znajdujący się na wysokich stanowiskach mogli z nich korzystać” – powiedziała szefowa związków zawodowych TUC.

Analiza: Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii zabraknie 500 tysięcy pracowników