ZOBACZ próbę zuchwałej kradzieży w Manchesterze - przechodnie nie ZROBILI NIC, aby jej zapobiec [wideo]

Dożyliśmy czasów, w których człowiek zamiast pomóc komuś w potrzebie wyciąga telefon i włącza nagrywanie. To właśnie miało miejsce na jednej z ulic w Manchesterze.

Poniższe nagranie już kilku dni budzi wielkie dyskusje i kontrowersje w mediach społecznościowych. Film zamieszczony na profilu "Sadiq Khan Watch" miał rzekomo przedstawiać napaść i próbę kradzieży roweru w wykonaniu dwójki czarnoskórych bandytów w Londynie. Wydarzenie te miały stanowić dowód na to, że burmistrz Khan zupełnie nie radzi sobie z falą przestępczości zalewającą brytyjską stolicę.

Problem jednak polega na tym, że rzeczone wydarzenia nie miały miejsca w Londynie, tylko w Manchesterze. Również oglądając go uważnie trudno jednoznacznie określić czy faktycznie doszło do próby kradzieży czy mieliśmy do czynienia ze zwykłą napaścią. Faktem jest, że widzimy jak czarnoskóry mężczyzna okłada właściciela roweru i próbuje wyrwać mu jego własność, ale nie wiemy co działo się przedtem.

Natomiast niepokojąca jest inna rzecz - całemu zajściu przygląda się przynajmniej kilka osób, co widać wyraźnie na filmiku nagranym przez kobietę. Nie kwapią się oni jednak, aby pomóc ofierze. Ledwie jeden mężczyzna w garniturze próbuje coś zrobić, ale reszta jedynie stoi się i przygląda tym wydarzeniom. Nie wydaje się, że trzeba było wiele, aby zatrzymać chuderlawego wyrostka, który okłada pięściami rowerzystę... Czemu więc nikt tego nie robi?

"Może następnym razem ktoś inny będzie chciał wziąć twój portfel albo samochód. I dziesiątki świadków będą się temu przyglądać nie robiąc nic. Patrząc tylko i nagrywając. Wiem, że pewnie większość z was chciałaby mnie wysłać do Polski, ale ja bym mu pomógł. Bez względu na wszystko, takiemu zachowaniu trzeba się sprzeciwiać" - taki komentarz napisał prawdopodobnie ktoś pochodzący z Polski na FB.

