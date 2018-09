Theresa May: Propozycja UE w sprawie granicy z Irlandią jest wciąż zupełnie nie do przyjęcia

Fot. Getty

Rząd Wielkiej Brytanii raz po raz odrzuca propozycje Brukseli dotyczące kontroli towarów po Brexicie, bez ustanawiana twardej granicy w Irlandii. W najnowszym wywiadzie dla niemieckiego dziennika „Die Welt” brytyjska premier zaznaczyła, że propozycje UE ws. granicy w Irlandii są wciąż „zupełnie nie do przyjęcia” oraz że Bruksela będzie musiała pójść na ustępstwa.

Nie jest pewne, czy Theresa May, odnosząc się w dzienniku „Die Welt” do propozycji Unii Europejskiej w kwestii granicy w Irlandii, znała już nową propozycję przedstawioną w tym zakresie przez Michela Barniera tuż po spotkaniu z ministrami pozostałych 27 państw członkowskich. Główny negocjator Brexitu po stronie unijnej zaoferował bowiem wprowadzenie wymaganych kontroli z dala od granicy i portów, a zatem „na terenie firm lub na rynkach”. Francuz dodał także, że nowa propozycja nie zakłada ustanawiania żadnej granicy.

- To, o czym tu mówimy, nie jest granicą: ani granicą lądową, ani granicą morską. To jest zestaw technicznych kontroli, które, niemal wszystkie, muszą mieć miejsce na terenie Irlandii Północnej. Mam nadzieję, że przy pomocy prostych, praktycznych i obiektywnych przepisów będziemy w stanie znaleźć kompromis, w którym ta ulepszona opcja awaryjna 'backstop' będzie dla wszystkich do zaakceptowania. Ale w żadnym wypadku nie przybierze to postaci granicy, ponieważ szanujemy integralność terytorialną Wielkiej Brytanii i szanujemy konstytucyjny obszar Wielkiej Brytanii – powiedział na konferencji prasowej Barnier.

Sama Theresa May dosyć krytycznie odniosła się na łamach niemieckiego dziennika do postępów negocjacji ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Brytyjska premier zaznaczyła, że choć obie strony są bliskie osiągnięcia porozumienia, to Bruksela musi, tak jak to zrobiła wcześniej Wielka Brytania, pójść na pewne ustępstwa. - „Aby dojść do pomyślnego zakończenia (negocjacji), tak jak wcześniej Wielka Brytania zmieniła swoje stanowisko, tak również Unia będzie musiała zrobić to samo” - napisała Theresa May. - „Obie strony muszą wykazać dobrą wolę, aby uniknąć nieuporządkowanego wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty, co może spowodować poważne perturbacje gospodarcze” – dodała.

Jednocześnie jednak Theresa May przypomniała, że ustanowienie jakiejkolwiek granicy na Morzu Irlandzkim pozostaje dla Londynu niedopuszczalne. - „Żadna ze stron nie może żądać od drugiej czegoś, co jest zupełnie nie do przyjęcia, czegoś takiego jak granicy celnej między poszczególnymi częściami Zjednoczonego Królestwa. Czegoś takiego w takiej sytuacji nie zaakceptowałby żaden inny kraj" – zaznaczyła szefowa brytyjskiego rządu.