Z OSTATNIEJ CHWILI: Po Helenie huragan Ali uderzy w Wyspy z siłą 80 mil na godzinę. Już dzisiaj!

Po huraganie Helena w Wielką Brytanię uderzy huragan Ali – jego siła szacowana jest na 80 mil na godzinę. Meteorolodzy ostrzegają przed gwałtownymi wiatrami, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i wywołać chaos na drogach.

Met Office wydało bursztynowy alarm w związku ze zbliżającym się huraganem Ali, którego siła będzie najbardziej odczuwalna w Północnej Irlandii, Szkocji oraz w północnej Anglii. Synoptycy wraz z silnymi porywami wiatru zapowiadają także gwałtowne ulewy. Łagodniejszy, bo żółty alert, został wydany w Walii w środę.

We wtorek w Wyspy uderzył huragan Helena, który uformował się na Atlantyku, jednak gdy dodarł do Wielkiej Brytanii, znacznie stracił na sile. Ben Rich z BBC Weather powiedział, że huragan Ali jest „potencjalnie niebezpieczny” zwłaszcza w wymienionych wyżej rejonach kraju.

Uderzy on w środę w godzinach szczytu. W związku z tym silne wiatry dochodzące nawet do 80 mil na godzinę oraz obfite deszcze utrudnią funkcjonowanie mieszkańcom Irlandii Północnej oraz południowo-zachodniej Szkocji. Dean Hall z Met Office powiedział: „Na pewno możemy spodziewać się porywów wiatru dochodzących do 80 mil na godzinę, a możliwe, że nawet silniejszych w niektórych rejonach na północy kraju”.

Belfast City Council zdecydowało o zamknięciu wszystkich parków i placów zabaw w mieście w środę właśnie z powodu huraganu Ali. Z kolei linie Aer Lingus ostrzegły klientów przed ewentualnymi odwołanymi lub opóźnionymi lotami.

