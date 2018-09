Huragan Helena uderzył w zachodnie wybrzeże Wielkiej Brytanii. W najbliższych dniach będzie silnie wiało i padało

Fot. Getty

Dziś w nocy nad zachodnie wybrzeże Wielkiej Brytanii nadciągnął huragan Helena. Huragan stracił nieco na sile, ale w zachodniej i północnej części kraju należy się nadal spodziewać sinych wiatrów i sporych opadów.

O tym, że nad Wyspy dotrze w tym tygodniu huragan Helena, wiadomo było już od kilku dni. W piątek Met Office wydało ostrzeżenie drugiego stopnia (żółty alert pogodowy) dla mieszkańców Wysp, zaznaczając, że silny wiatr może być w niektórych regionach „niebezpieczny dla życia”. I choć ostrzeżenie to zostało na dziś odwołane, to w zachodniej i północnej części kraju nadal nadal mogą wystąpić silne wiatry i ulewne deszcze.

Good morning! Today, early cloud and rain over northern and central parts clearing northeast to allow sunny spells to develop. Dry with sunny spells in the south, but cloud and some showery rain will arrive into western parts later. Staying windy https://t.co/jtrhUzUBdR ^Jennifer pic.twitter.com/3QOVMSprRf