PILNE: Met Office wydało żółty alert pogodowy w sprawie huraganu Helena, który uderzy w Wyspy dziś wieczorem

W piątek Met Office wydało ostrzeżenia dla mieszkańców Wysp przed uderzeniem huraganu Helena, który – jak stwierdzono – może być „niebezpieczny dla życia”. W poniedziałek brytyjscy meteorolodzy złagodzili alert do żółtego.

Met Office wydało żółty alert pogodowy w sprawie huraganu Helena, który nadciąga nad Wyspy znad Atlantyku. Uderzy on jednak w Wielką Brytanię z mniejszą siłą niż przewidywano. Stwierdzono, że nie będzie on już stanowił „zagrożenia dla życia”, niemniej jednak poproszono mieszkańców – szczególnie północnej Anglii, Walii oraz Irlandii Północnej o zachowanie ostrożności.

W poniedziałek dwa huragany mają uderzyć w Wielką Brytanię. Met Office ostrzega przed „niebezpieczeństwem dla życia”

Huragan Helena ze swoją największą siłą przejdzie nad Morzem Irlandzkim w poniedziałek wieczorem i we wtorek rano. Met Office poinformowało, że huragan może powalić drzewa, wywołać chaos na drogach, jednak nie powinien przekroczyć 70 mil na godzinę, jak wcześniej przewidywano.

Najbardziej zagrożonymi rejonami będą wybrzeża, gdzie pojawią się olbrzymie fale. Co ciekawe – huragan Helena przyniesie ciepłą pogodę nietypową dla tej pory roku, co odczują mieszkańcy Londynu oraz południowo-wschodniej części kraju. W niektórych rejonach temperatura wzrośnie nawet do 26 stopni Celsjusza, czyli 7 stopni powyżej średniej.

Jak powiedział rzecznik Met Office: „Helena nadal jest nad Atlantykiem, jednak słabnie, a my z coraz większą pewnością możemy stwierdzić, co się w związku z tym wydarzy. Centrum huraganu będzie kierować się w górę przez środek Irlandii, a najsilniejsze wiatry wystąpią na Morzu Irlandzkim i dotrą na zachód Szkocji. Nie ma zagrożenia dla życia, jednak nadal apelujemy, aby zachować ostrożność w związku z silnymi porywami wiatru”.

Do wybrzeży Wielkiej Brytanii dotrze huragan Helena. To jeden z trzech huraganów szalejących obecnie nad Oceanem Atlantyckim