Home Office zgubiło ważne dokumenty. Imigracyjny status setek osób zawieszony w próżni

Fala skandalicznych incydentów przetacza się przez Home Office. Kolejną wpadką urzędu jest zgubienie ważnych dokumentów dotyczących statusu imigracyjnego setek osób.

Home Office zgubiło tysiące plików zawierających dokumenty imigracyjne setek osób, w wyniku czego ich status imigracyjny jest obecnie „zawieszony w próżni” - donosi dziennik „The Guardian”. Problem jest tak poważny, że zwiększyły się naciski na ministerstwo, aby zmieniło sposób przechowywania dokumentów.

Imigranci z Europy Wschodniej mogą mieć problem z uzyskaniem „statusu osoby osiedlonej”

„The Guardian” rozmawiał z imigrantami, których dokumenty zostały zgubione przez Home Office i zgłosił sprawę do Information Commissioner's Office. Przewodnicząca komisji, Yvette Cooper powiedziała: „Jest to pytanie o podstawowe kompetencje. Zbyt często słyszeliśmy o zgubionych dokumentach i prostych błędach Home Office, których konsekwencje głęboko rujnują życie ludzi.

Home Affairs Committee oraz niezależny inspektorat apelował do Home Office wielokrotnie, aby poprawiło kompetencje i dokładność systemu imigracyjnego. Istotne jest dopilnowanie podstawowych kwestii. Zalecamy nawet zdigitalizowanie i zmianę systemu, aby ludzie nie musieli składać tylu dokumentów w oryginale, co wiąże się z większym ryzykiem ich zgubienia.

Jednak ostatecznie powiązane jest to ze słabością systemu rozpatrywania spraw przez Home Office, która niezwłocznie musi zostać naprawiona. System imigracyjny jest zdecydowanie zbyt ważny, aby akceptować pojawianie się w nim tego typu błędów”.

Jak podaje „The Guardian” - wśród zgubionych przez Home Office dokumentów są świadectwa urodzenia, paszporty dzieci, certyfikaty poświadczające wykształcenie itp. Wśród zgubionych dokumentów znalazły się m.in. papiery 36-letniej kobiety z kraju należącego do byłego Związku Radzieckiego, której paszport został zgubiony przez Home Office, co ostatecznie doprowadziło ją do utraty części środków do życia na 10 lat.

