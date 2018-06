Home Office z ludzką twarzą! Sajid Javid chce, aby urzędnicy byli bardziej ludzcy wobec imigrantów

Minister spraw wewnętrznych, Sajid Javid powiedział, że instytucja Home Office powinna być bardziej zdroworozsądkowa i… ludzka. Chce on przedstawić system imigracyjny oparty na "większej sprawiedliwości i współczuciu".

Sajid Javid oświadczył, że zależy mu na wprowadzeniu systemu imigracyjnego, który będzie oparty na większej sprawiedliwości i współczuciu, a także będzie dawał urzędnikom Home Office większą wolność w podejmowaniu zdroworozsądkowych decyzji.

Po głośnym skandalu Windrush, za który poprzedniczka Javida, Amber Rudd zapłaciła utratą swojego stanowiska minister spraw wewnętrznych, wizerunek Home Office bardzo podupadł. Nowy minister postanowił poprawić go zamiarem wprowadzenia nowej polityki imigracyjnej, która ma być już zdecydowanie „bardziej ludzka”.

Minister ds. imigracji chce skończyć z zasadą „komputer mówi nie”. Urzędnicy Home Office będą bardziej ludzcy?

Sajid Javid powiedział, że "coś musiało pójść źle" w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zawiadującym skandalem Windrush. W czasie wyczerpującego dwugodzinnego spotkania komisji parlamentarnej Javid wysłuchał litanii błędów, które popełnili urzędnicy Home Office, co z kolei doprowadziło do deportacji ofiar skandalu Windrush, mimo że wielokrotnie zwracali oni urzędnikom uwagę na to, że żyją legalnie w Wielkiej Brytanii od ponad 50 lat.

Minister powiedział, że jest „oburzony” całą sprawą i dodał, że „to, co się wydarzyło, było wyjątkowo niewłaściwe”. W czasie przesłuchania okazało się, że mimo tego, iż Javid twierdził, że urzędnicy Home Office powinni kierować się w większym stopniu zdrowym rozsądkiem, to polityka ministerstwa im na to nie pozwalała. Obecny minister w trakcie spotkania nie był jednak w stanie powiedzieć nic ponadto, że „wnioski już zostały wyciągnięte”.

