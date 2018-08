Szczyt hipokryzji: Najbogatszy Brytyjczyk i... gorliwy zwolennik Brexitu zamieszka na terenie Unii Europejskiej!

Fot. YouTube

Sir Jim Ratcliffe - najbogatszy Brytyjczyk, który 2 lata temu gorliwie popierał wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, zdecydował się właśnie na ucieczkę do... Monako. Ponoć brytyjski krezus nie jest zadowolony z obowiązującego na Wyspach systemu podatkowego.

Jim Ratcliffe, który w tegorocznym rankingu najbogatszych Brytyjczyków gazety „The Sunday Times” znalazł się na pierwszym miejscu, nie krył przed referendum 2016 r. swoich separatystycznych preferencji. - Brytyjczycy są jak najbardziej zdolni do zarządzania samymi sobą i nie potrzebują Brukseli do tego, by mówić im, jak robić pewne rzeczy. Ja po prostu nie wierzę w koncepcję Stanów Zjednoczonych Europy. To nie jest opłacalne – powiedział Ratcliffe w przededniu referendum na łamach „The Sunday Times”.

Teraz jednak założyciel i prezes giganta chemicznego Ineos zmienił nieco zdanie i postanowił... uciec na obszar Unii Europejskiej. Z informacji, do których dotarły brytyjskie media wynika, że właściciel fortuny w wysokości £21 mld nie jest zadowolony z obowiązującego na Wyspach systemu podatkowego. Siedziba Ineos ma pozostać w Londynie, ale zarówno Jim Ratcliffe, jak i dwaj najlepsi dyrektorzy spółki, Andy Currie i John Reece, przeniosą się do Monako, gdzie nie trzeba płacić podatku dochodowego.

Jim Ratcliffe nie jest jednak jedyną znaczącą postacią w Wielkiej Brytanii, która Brexit popiera jedynie teoretycznie. W ostatnim czasie na Wyspach wybuch skandal, gdy okazało się, że jeden z największych sponsorów Partii Konserwatywnej, lord Michael Ashcroft, który gorliwie popierał Brexit, namawiał po cichu brytyjskie firmy do przeniesienia się tuż przed wyjściem z Unii Europejskiej na Maltę.

