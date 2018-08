EasyJet otwiera nowe połączenia z Polski do UK - czy Ryanairowi rośnie nowy konkurent?

Drugiej największe tanie linie lotnicze w Europie wracają na lotnisko Chopina - już od października samolotami w barwach EasyJet z Warszawy polecimy do Londynu, Berlina, Bazylei i Genewy.

Jak czytamy na łamach oficjalnej strony internetowej EasyJet nowe linie uruchomione zostaną w październiku. Do brytyjskiej stolicy, na lotnisko Gatwick rejsy rozpoczną się 31 października. Połączenia będą realizowane w poniedziałki, środy, piątki i niedziele w godzinach 15.50 i 11.50, a ich ceny będą zaczynać się od 129 złotych.

Skandal w British Airways: Linie lotnicze zostały oskarżone o seksizm po tym, jak zakazały pracownikowi upinania włosów w kok

Na berlińskie lotnisko Tegel będziemy mogli polecieć siedem dni w tygodniu. Jeśli idzie o szwajcarskie połączenia to do Bazylei polecimy w niedziele, wtorki i czwartki o 15:25, a do Genewy - w niedziele, poniedziałki, środy i piątki o godzinie 10:15.

Przewoźnik był już wcześniej obecny na Lotnisku Chopina. Od 2004 roku EasyJet przewoził 200 tysiące pasażerów rocznie wykonując dwa rejsy dziennie. W swoim harmonogramie miał loty do Londynu i Bristolu. Rezygnując z operowania w stolic Polski skupił się bardziej na lataniu z Krakowa i Lublina.

Niemowlę w Wielkiej Brytanii zaledwie 2 godziny po porodzie miało udaru mózgu

Czy brytyjskie linie lotnicze, będące trzecim na świecie i drugim z największych europejskich tanich przewoźników planują dalszą ekspansję, która pozwoli im na skuteczniejszą rywalizację z Ryanairem? Niewykluczone, szczególnie jak weźmie się pod uwagę ostatnie kłopoty, z jakimi borykają się irlandzkie linie lotnicze?