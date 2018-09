Funt brytyjski w impasie. Szterlinga osłabia zwiększające się ryzyko braku umowy ws. Brexitu

Po tym, jak Theresa May poniosła porażkę w Izbie Lordów, gdzie przegłosowano rządowy projekt „EU Withdrawl Bill” i poparto poprawkę dającą parlamentowi decydujący głos w sprawie Brexitu, brytyjska waluta...

Zaledwie parę dni po tym, jak Theresie May wydawało się, że zabezpieczyła pozycję negocjacyjną Wielkiej Brytanii w Brukseli oraz zapewniła względną stabilizacje brytyjskiego funta, David Davis podał się...

Kurs wymiany brytyjskiej waluty na walutę eurolandu utrzymuje się na niskim poziomie, a z powodu niejasności co do brytyjskich planów na Brexit kurs ten może się jeszcze bardziej obniżyć.

Dzisiaj rano (3 stycznia) wartość funta wzrosła w stosunku do euro, co według ekonomistów jest związane z dobrymi danymi produkcyjnymi za grudzień 2017 przekładającymi się na umocnienie brytyjskiej gospodarki....

Kurs funta wzrasta po tym, jak Bank of England podniósł stopy procentowe do najwyższego poziomu od 2009 roku

W czwartek w południe Bank of England poinformował o podniesieniu stóp procentowych (po raz drugi w dekadzie) do najwyższego poziomu od 2009 roku (czyli kryzysu gospodarczego w UK), na co niemal natychmiast...