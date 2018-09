Dwóch pijanych Polaków pobiło się w centrum miasta. Wszystko zostało nagrane przez miejski monitoring

Dwóch Polaków mieszkających w mieście Wrexham w Walii zostało nagranych przez kamery monitoringu miejskiego. Ich towarzysze byli tak pijani, że ledwo stali na nogach.

Adam Marczak i Marcin Jaskuła oraz ich towarzysze zostali nagrani przez kamery miejskiego monitoringu. Do zdarzenia doszło nocą, a obaj panowie byli pijani. Najpierw wymieniali kilka ciosów, a następnie kilka razy przewrócili się na ziemię. Jeden z ich towarzyszy próbował co prawda interweniować i rozdzielić obu mężczyzn, ale bezskutecznie.

Zapał obu Polaków ostudziła dopiero policja, która szybko pojawiła się na miejscu. Obaj Polacy stanęli przed sądem, a gdy podczas rozprawy pokazano im nagranie, to obaj... śmiali się! Obrońca Polaków, Laura Preston - Hayes tłumaczyła, że jej klienci nie śmieją się z tego, co jest na filmie, ponieważ jest on w rzeczywistości "dramatyczny". Mecenas powiedziała, że panowie śmiali się ze swjego kolegi, który, jak widać na filmie, chwieje się i zatacza, by ostatecznie przewrócić się na ziemię.

Cała bójka skończyła się, gdy 37-letni Jaskuła, który jest pracownikiem fabryki Airbusa, został przewrócony przez przeciwnika na ziemię. W tym samym czasie 25-letni Marczak próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale przeszkodziła mu w tym policja. Oskarżyciel powiedział, że "była to sprzeczka z udziałem kilku osób, która następnie przerodziła się w akt przemocy".

Obrończyni Polaków przyznała, że jej klienci byli tak pijani, że nie pamiętają nawet, jak doszło do bójki, ani nawet z jakiego powodu ona się w ogóle zaczęła. Wiadomo tyle, że grupa Polaków świętowała wspólnie urodziny wspólnego znajomego i nie znała się wcześniej.

"Obaj oskarżeni byli przerażeni tym, co zobaczyli na filmie i przyznali w sądzie, że nie chcą go oglądać. Ponadto stwierdzili, że taka bójka w Polsce nie wiązałaby się z interwencją policji i sprawą w sądzie" - powiedziała obrończyni Polaków.

Sędzia jednak stwierdził, że z uwagi na to, że obaj Polacy przebywają w Wielkiej Brytanii już wiele lat, to powinni wiedzieć jakie panuje tu prawo. Adam Marczak został skazany na 200 godzin prac społecznych, a Jaskuła na 140 godzin. Obaj mają również pokryć koszty postępowania sądowego wynoszące 85 funtów dla każdego.