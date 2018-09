Polski kierowca wsiadł pijany do samochodu i jechał rozmawiając przez telefon. Właśnie usłyszał wyrok

„Ekstremalnie pijany” pasażer samolotu chciał ugryźć policjanta i zmoczył się, gdy został aresztowany na Stansted Brytyjczyk, który opróżnił butelkę tequili i whisky przed wejściem na pokład samolotu lecącego z Amsterdamu do Londynu, próbował ugryźć policjanta, który go eskortował na lotnisku Stansted.

Historia pijanych Brytyjczyków, którzy przez pomyłkę zamiast na Cypr, trafili do Syrii! Prawda czy żart? Dzisiaj prawdziwym hitem w sieci stała się informacja o trzech Brytyjczykach, którzy postanowili spędzić urlop na Cyprze, jednak po wlaniu w siebie nadmiernej ilości alkoholu, mieli pomylić łodzie i trafić...

Dramat w Łodzi. Pijany motorniczy tramwaju zabił dwie osoby Tragiczny wypadek w centrum Łodzi. Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku zderzenia tramwaju z samochodem osobowym. Według policji motorniczy miał prawie 1,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak...

„Wielka Brytania potrzebuje imigrantów – nie tylko tych najbardziej wykwalifikowanych i najzdolniejszych” Brytyjski rząd podkreśla, że zależy mu na wykwalifikowanych pracownikach z UE i nie chce z nich rezygnować po Brexicie. Jednak zapomina przy tym, że gastronomia, hotelarstwo i wiele innych branż nie poradzi...

SZOK! EasyJet odwołał lot, bo niektórzy pasażerowie "pomylili samolot z klubem nocnym" Linie lotnicze EasyJet zostały zmuszone do odwołania lotu z Bristol Airport do czeskiej Pragi. Powód? Zachowanie pewnej grupki pasażerów, która pomyliła pokład szykującego się do startu samolotu z klubem...

Dwóch Polaków było o krok od śmierci pod kołami nadjeżdżającego pociągu! Wyciągnięto ich w ostatniej chwili![wideo] Do niebezpiecznej sytuacji z udziałem dwóch Polaków doszło na stacji Green Park. Bogusław Rybski i Przemysław Zawisza szli razem po peronie. W pewnym momencie oboje spadli na tory.

Szkocja: Pijany idiota Pijany kierowca, który spowodował wypadek przekraczając dozwoloną prędkość, został nazwany przez sędziego sądu okręgowego „szczególnym rodzajem idioty” („special kind of idiot”).

Los Polaków w Wielkiej Brytanii będzie zależał od innych krajów UE! Dlaczego? Czy przywódcy krajów unijnych mogą mieć wpływ na to, co się stanie z Polakami żyjącymi na Wyspach po Brexicie? Okazuje się, że tak, i to niemały, ponieważ status Polaków i innych imigrantów z Unii mieszkających...