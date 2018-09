Theresa May ogłosiła warty 2 mld funtów program budowy domów socjalnych

Stowarzyszenia mieszkaniowe działające w Wielkiej Brytanii otrzymają 2 mld funtów na budowę domów i mieszkań socjalnych, ogłosiła premier Theresa May.

Premier Wielkiej Brytanii ogłosiła, że stowarzyszenia mieszkaniowe będą mogły otrzymywać pieniądze na budowę mieszkań socjalnych przez następne 10 lat. Zabezpieczenie finansowe rządu sprawi, że na Wyspach przybędzie potrzebnych mieszkań. Premier wezwała także do porzucenia krążących stereotypów o budownictwie socjalnym i stwierdziła, że obecnie wielu polityków "patrzy z góry" na osoby uboższe, które korzystają z rządowych programów socjalnych.

Podczas konferencji Narodowego Stowarzyszenia Mieszkaniowego, premier Wielkiej Brytanii powiedziała, że "najbardziej ambitne" firmy budujące mieszkania socjalne będą mogły liczyć na rządową pomoc finansową nawet do lat 2028 - 2029. Szczegóły dotyczące programu i finansowania zostaną podane na początku przyszłego roku.

"Jeśli chcemy mieć udział nie tylko w zarządzaniu domami, ale także w ich budowaniu, to musimy zapewnić długoterminowe gwarancje finansowe na to. Osiem stowarzyszeń mieszkaniowych otrzymało takie gwarancje na prawie 600 mln funtów i dzięki temu mogły rozpocząć budowę 15 tys. domów. Dlatego dzisiaj mogę ogłosić nowy program współpracy z największymi stowarzyszeniami mieszkaniowymi, który będzie zapewniał finansowanie budowy mieszkań socjalnych do lat 2028 - 2029. To pierwszy długoterminowy program finansowania budowy domów ogłoszony przez rząd Wielkiej Brytanii" - powiedziała premier Theresa May.

Premier zaapelowała też do stowarzyszeń, aby pomogły walczyć ze stereotypami dotyczącymi budownictwa socjalnego.

"Dla wielu osób budownictwo socjalne jest piętnowane. Niektórzy mieszkańcy czują się zmarginalizowani i przeoczeni oraz wstydzą się, że domy, w których mieszkają, należą do stowarzyszenia mieszkaniowego lub lokalnego councila. Z drugiej strony społeczeństwo patrzy na takie osoby z góry. Dlatego nigdy nie powinniśmy widzieć budownictwa socjalnego jako coś, co jest "wystarczająco dobre".

Szacuje się, że dzięki wartemu 2 mld funtów programowi, w Wielkiej Brytanii powstanie 5 tys. nowych domów socjalnych rocznie. Jednak część polityków już skrytykowała program, twierdząc, że liczba ta i tak jest zbyt niska.