Czeka nas trzęsienie ziemi? W ciągu tygodnia ziemia zatrzęsła się 144 razy

W nocy odnotowane zostało trzęsienie ziemi o sile 2,8 stopni w skali Richtera. Epicentrum wstrząsów to w północna część Oakham, dwa kilometry pod ziemią. Poruszenie ziemi odczuli mieszkańcy Northamptonshire,...

Premier czwartego najmniejszego kraju świata – Tuvalu – podczas pobytu w Brukseli zaapelował do europejskich przywódców o pomoc. Archipelag wysp byłej kolonii brytyjskiej, którym rządzi Enele Sopoaga,...

Trzęsienie ziemi w Haiti - galeria zdjęć

Trzęsienie ziemi, które nawiedziło we wtorek Haiti to najsilniejszy wstrząs w tym regionie od ponad 200 lat. Po głównym trzęsieniu nastąpiło ok. 17 wstrząsów wtórnych.