Pilot Ryanaira stracił przytomność w trakcie lądowania!

O dużym szczęściu mogą mówić pasażerowie samolotu Ryanair lecącego ze Stansted do Palermo na Sycylii. Najpierw samolot został przekierowany na inne lotnisko z uwagi na burzę szalejącą nad miastem, a później jeden z pilotów stracił przytomność w trakcie lądowania.

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem, w trakcie standardowego lotu z Londynu na Sycylię. Początkowo nic nie wskazywało na zakłócenia w locie, ale z czasem okazało się, że nad Palermo szaleje ogromna burza, w związku z czym samolot został przekierowany na lotnisko w Trapani (również na Sycylii). Pech chciał jednak, że w trakcie podchodzenia do lądowania przytomność stracił jeden z pilotów.

Na szczęście sytuację opanował kapitan samolotu, który przejął stery i bezpiecznie posadził maszynę na lotnisku. Pierwszy oficer został natychmiast zabrany do szpitala, ale po udzieleniu pomocy został szybko z niego wypisany. Na razie nie wiadomo, aby po ombdleniu pilot doznał jakichś skutków ubocznych.

- Pierwszy oficer zemdlał w trakcie tego lotu, gdy kapitan podchodził do lądowania na lotnisku w Trapani. Został on zbadany przez lokalnych lekarzy i zabrany do szpitala, gdzie sprawdzony został stan jego zdrowia. [Pilot] został jednak szybko wypuszczony i nie doznał żadnych skutków ubocznych – powiedział na łamach „Daily Mail” rzecznik Ryanaira.