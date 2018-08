PILNE! Strzelanina na turnieju gier wideo - ogień otworzył gracz, który przegrał swój mecz [wideo]

Trzy osoby zabite i aż 11 rannych - to tragiczny bilans turnieju gier wideo, który miał miejsce w centrum handlowym w Jacksonville na Florydzie. 24-letni David Katz po tym, jak otworzył ogień do innych graczy sam odebrał sobie życie.

Jak donosi agencja Reutera rzeczone wydarzenia miały miejsce w dniu wczorajszym, 26 sierpnia podczas turnieju "Madden NFL 18". Gra wyprodukowana przez firmę Electronic Arts to niezwykle popularny w Ameryce symulator futbolu amerykańskiego, a rozgrywki, które miały miejsce w Jacksonville były nadawane na żywo.

Z OSTATNIEJ CHWILI: Samochód wjechał w przystanek autobusowy przy Regent Street w Londynie. Cztery osoby ranne

Według amerykańskich mediów, które powołują się na relację uczestników tych wydarzeń ("Los Angeles Times") sprawca strzelaniny, który na zawody przyjechał aż z Baltimore, sfrustrowany porażką miał otworzyć ogień do innych graczy. Oficjalnie władze nie potwierdzają tej wersji. Szeryf Mike Williams nie podał co było bezpośrednią przyczyną tej tragedii.

Wiadomo jednak, że Katz postrzelił dziewięć osób, dwie inne doznały obrażeń w trakcie ucieczki. Od kul wystrzelonych z jego broni zginęły dwie osoby. Później napastnik sam odebrał sobie życie. "Ranni zostali przetransportowani do lokalnych szpitali. Ich stan jest stabilny" - komentował szeryf Williams. Wiadomo również na pewno, że napastnik korzystał z przynajmniej jednej sztuki broni.

Pilot Ryanaira stracił przytomność w trakcie lądowania!

"Wyobraźcie sobie, że razem z kumplami bierzecie udział w turnieju Madden. Gracie, relaksujcie się, śmiejecie, a tu nagle ktoś do was strzela. Nie mam pojęcie dlaczego ci dranie to robią" - komentował jeden z użytkowników YouTube`a pod filmikiem, na którym słyszymy, jak strzelanina przerwała rozgrywki.

W sprawę strzelaniny w Jacksonville zaangażował się sam prezydent USA, Donald Trump, który zapewnia, że "śledzi sytuację". Z kolei władze stanowe ustami Ricka Scotta republikańskiego gubernatora Florydy, zapewniły, że udzielą odpowiedniej pomocy lokalnym władzom.

Dodajmy, że to już trzecia tego typu strzelanina na Florydzie w ciągu ostatnich dwóch lat. W lutym 2018 roku w szkole średniej w Parkland zginęło 17 osób, a dwa lata temu w klubie nocnym w Orlando zginęło 49 osób.