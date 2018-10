Carlisle: Rasistowski atak na Polkę - sprawcą był "mężczyzna azjatyckiego pochodzenia"

Fot: Geograph

W Carlisle doszło do rasistowskiego ataku na kobietę z Polski. Jak podaje policja napastnikiem był "mężczyzna azjatyckiego pochodzenia".

Jak donosi lokalny portal "News and Star" w mieście Carlisle (hrabstwo Kumbria, nieopodal granicy ze Szkocją) doszło do rasistowskiego ataku na Polkę. Jak czytamy miał on miejsce w dużym sklepie spożywczym przy ulicy Botchergate w miniony piątek, piątego października około godziny 13:30.

Nasz rodaczka miał zostać obrzucana obelgami dotyczącymi jej koloru skóry i pochodzenia przez mężczyznę "azjatyckiego pochodzenia", jak czytamy na łamach "News and Star". Według kumbryjskiej policji mieliśmy w tym przypadku do czynienia z incydentem o charakterze rasistowskim. Służby apelują do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na ten temat o kontakt pod numerem 101 i powołanie się na sprawę o numerze 158 z piątego października.

