Nowy system imigracyjny Wielkiej Brytanii może przynieść niewielkie korzyści, twierdzi rządowy doradca ds. imigracji

Raport przygotowany przez rządową komisję ds. imigracji, ujawnił, że nowy system imigracyjny Wielkiej Brytanii może przynieść niewielkie korzyści oraz wskazał, że utrzymanie dotychczasowego sytemu może być korzystniejsze dla kraju.

Raport został przygotowany przez komisję MAC (Migration Advisory Committee), której przewodniczy prof. Alan Manning. Wskazuje on, że odejście od obecnego systemu imigracyjnego dającego imigrantom z krajów Unii Europejskiej swobodniejszy dostęp do brytyjskiego rynku pracy, może przynieść mniejsze korzyści.

"Może się nawet okazać, że obecny system jest po prostu bardziej odpowiedni. Nie wiem jednak, czy jest lepszy w odniesieniu do kwestii handlu i pozostałych korzyści. W raporcie nie ma jednak niczego, co mogłoby być interpretowane jako odpowiedź na to, czy większe zyski wynagrodzą nam rozluźnienie więzów z Unią Europejską. Nie wiem, jak owe rozluźnienie wpłynie na nasz kraj" - powiedział prof. Alan Manning.

Nowy plan rządu w sprawie systemu imigracyjnego zakłada, że imigranci z krajów Unii Europejskiej będą traktowani przez Wielką Brytanię tak samo jak imigranci spoza Unii. Theresa May zapowiedziała, że po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej na jego terenie przestanie obowiązywać zasada swobodnego przepływu osób. Dla imigrantów z Unii, na przykład z Polski, będzie to oznaczało tyle, że będą potrzebowali pozwolenia na pracę lub wizy.

Nowy system imigracyjny przedstawiony przez Theresę May jest sposobem na spełnienie jednej z obietnic wyborczych Partii Konserwatywnej, czyli zmniejszenia salda migracji. Jednak Torysi mogą mieć z tym spory problem, ponieważ wiele firm działających w Wielkiej Brytanii będzie miało problem z brakiem rąk do pracy po Brexicie.

Nowy plan ma zmniejszyć imigrację z Unii Europejskiej i zakłada przede wszystkim przyjmowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników, ale nie bierze pod uwagę braku pracowników o niższych kwalifikacjach, którzy również są potrzebni brytyjskim firmom. Równocześnie pomijany jest fakt, że obecnie do Wielkiej Brytanii przyjeżdża więcej imigrantów spoza Unii, co także może stanowić problem na rządu Theresy May.