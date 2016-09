Burki w brytyjskiej policji? W West Midlands będzie to możliwe…

Policja w Wielkiej Brytanii rozważa dopuszczenie noszenia burek przez funkcjonariuszy wyznających islam. Służby chcą w ten sposób przyciągnąć więcej chętnych do wstąpienia w swoje szeregi.

Policja w West Midlands będąca jedną z największych formacji policyjnych na Wyspach planuje pozwolić muzułmańskim policjantkom na noszenie burek. Ma to na celu zwiększenie różnorodności w policji.



Szef policji West Midlands, konstabl David Thompson powiedział, że przyjmując do służby nowe osoby, weźmie też pod uwagę te, które noszą burki. Siły policyjne z West Midlands póki co dopuściły noszenie hidżabów, które nie zasłaniają twarzy, przez policjantki wyznania muzułmańskiego.

Hidżab to chusta zakrywająca włosy oraz szyję noszona przez muzułmanki, jednak zostawia ona odkrytą twarz, w odróżnieniu od burki, która zasłania kobietę niemalże od stóp do głów. Co więcej, policja metropolitalna zezwoliła na noszenie przez swoje policjantki hidżabów ponad 10 lat temu i przez cały ten czas nie odnotowano żadnego incydentu związanego z muzułmańskim ubiorem.

Po czwartkowej konferencji prasowej konstabl David Thompson powiedział: „Musimy przemyśleć nasze własne zasady oraz naszą otwartość kulturową. Najwyraźniej nie ma żadnych przeciwskazań do noszenia burek przez nasze policjantki”.

„Póki co, nie ma żadnych zapytań o noszenie burek przez naszych rekrutów, ale jeśli takie się pojawią to rozważymy taką możliwość” – dodał Thompson.

Obecnie policja w West Midlands stara się zwiększyć ilość funkcjonariuszy wyznania muzułmańskiego z 9 proc. do 30. W tym celu ogłosiła w tamtym tygodniu nabór na nowych rekrutów, którzy zgłosili się w liczbie ponad 6 tys. na 1100 wolnych miejsc. Jednak nie wszystkim mieszkańcom podoba się pomysł policji. Neil Dixon, sprzedawca z Birmingham, mówi otwarcie, że pomysł ten jest „zdecydowanie zbyt daleko posuniętą poprawnością polityczną”.

„Pomysł, żeby policjantki chodziły po ulicach w burkach, jest niedorzeczny i całkowicie zły” – przyznaje sprzedawca i dodaje, że „w policji chodzi o budowanie zaufania, a zakrycie twarzy zupełnie to uniemożliwia”.