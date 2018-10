Brytyjskie media wyśmieją Donalda Tuska. Nazwały go... pacanem!

Media w Wielkiej Brytanii ostro zareagowały na niedawne słowa Donalda Tuska, który tłumaczył swoją decyzję odrzucenia brytyjskiej oferty w sprawie umowy wyjścia z Unii Europejskiej.

"Mówienie prawdy, nawet jeśli jest ona trudna i nieprzyjemna, jest najlepszym sposobem na pokazywanie szacunku dla partnerów. Tak było w Salzburgu i tak będziemy pracować w nadchodzących dniach. " - powiedział były polski premier.

Brexit: Unia bierze sprawy w swoje ręce - umowa "Kanada +++" zadowoli Theresę May i twardych brexitowców

Po wrześniowym szczycie w Salzburgu media brytyjskie zarzucały, że premier May w czasie spotkania została upokorzona, a sama polityk wielokrotnie powtarzała, że domaga się szacunku ze strony Wspólnoty.

"Pamiętajmy, że każdy aktor w tym procesie ma swoją godność, a konfrontacja w tej dziedzinie nie doprowadzi do niczego dobrego" - odpowiadał jej Tusk.

Media w Wielkiej Brytanii bardzo ostro zareagowały na te słowa byłego polskiego premiera i przewodniczącego rady europejskiej. Dziennik "The Sun" nazwał polskiego polityka... protekcjonalnym pacanem" i napisał, że nie marnuje on żadnej okazji, żeby skrytykować i upokorzyć Theresę May.

"On dobrze wie, że nie zaakceptujemy żadnego porozumienia, które dzieli Zjednoczone Królestwo i zdaje sobie sprawę z tego, że jego wczorajsze komentarze utrudniają May życie, choć udaje, że ją szanuje" - czytamy w "The Sun".

Donald Tusk odniósł się także do wystąpienia Jeremy'ego Hunta na niedawnej konwencji Partii Konserwatywn

ej. Powiedział wtedy, że "Unia Europejska została utworzona po to, aby chronić wolność. To ZSRR zakazywał ludziom wyjeżdżania".

Szef rady europejskiej stwierdził, że porównanie takie jest "niemądre i obraźliwe".

"ZSRR to były więzienia, gułagi, granice i mury, przemoc wobec obywateli i krajów sąsiedzkich. UE to wolność, prawa człowieka, dobrobyt i pokój, życie bez lęku, to demokracja i pluralizm, kontynent bez granic wewnętrznych czy murów" - powiedział.

Także dziennik "Daily Mail" nie szczędził słów krytyki w stosunku do Donalda Tuska. Dziennikarze gazety oskarżyli Donalda Tuska twierdząc, że jego słowa o emocjonalnej reakcji premier May miały wydźwięk seksistowski. Co ciekawe kilka dni wcześniej te same brytyjskie media pisały o Tusku w kontekście wypowiedzi Theresy May podczas konwencji partyjnej, na której brytyjska premier powiedziała, że:

"Odgórnie sterowane rynki i komunistyczny reżim nie zostały obalone przez potężne elity, ale przez zwykłych ludzi. Przez zwyczajnych stoczniowców z Gdańska, którzy przewodzili ruchowi oporu w Polsce. Przez ludzi ze wszystkich środowisk, którzy wzięli udział w aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji. Przez mieszkańców Wschodniego Berlina, którzy zburzyli ten mur. Kiedy wielu ma wolność wyboru zwykle wybiera wolność" - powiedziała May.

Theresa May chwali polską "Solidarność" i... podlizuje się Donaldowi Tuskowi

Media w Wielkiej Brytanii, w tym i "The Sun" dopatrywały się w odniesieniu do Solidarności ukłonu w stronę Donalda Tuska. Ten sam "The Sun" pisał nawet o "gałązce pokoju" rzuconej przez premier Theresę May w stosunku do Tuska.