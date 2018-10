Brexit: Unia bierze sprawy w swoje ręce - umowa "Kanada +++" zadowoli Theresę May i twardych brexitowców

Unia chce przejąć inicjatywę w negocjacjach - po tym jak odrzucono porozumienie z Chequers, Bruksela będzie forsować propozycję określaną potocznie, jako "Kanada +++". Co na to strona brytyjska?

Wielka Brytania nadal ma szansę na porozumienie handlowe ze Wspólnotą podobne do tego, które łączy Unię z Kanadą. Na stole negocjacyjnym wciąż znajduje się propozycja, którą Donald Tusk określa, jako umowa "Kanada +++". Po spotkaniu z premierem Irlandii Leo Varadkarem przewodniczący Rady Europejskiej nadal wierzy, że jest możliwe zabezpieczenie umowy, która sprawi, że przyszłe relacje między UK, a UE "będą tak ścisłe, jak to tylko możliwe", jak czytamy na portalu "Metro".

Ta deklaracja pojawiła się tuż po tym, jak premier Theresa May została skrytykowana przez radykalne skrzydło jej własnej partii podczas konferencji Partii Konserwatywnej w Birmingham. Według szefowej rządu tylko rozwiązania z Chequers pozwolą uniknąć "twardej granicy" w Irlandii. Z kolei stronnictwo pod wodzą Jacoba Rees-Mogga odrzuca je nie mogąc zaakceptować zbyt bliskiej ich zdaniem współpracy z UE. Co ciekawe Brukseli również ono nie odpowiada, ale z zupełnie innych względów.

W tej patowej sytuacji Unia Europejska zdecydowała się na ruch, który zadowoli zarówno brexitowcow, jak i obóz May. "Pozwólcie, że powiem to głośno i wyraźnie - UE chce, aby stosunki z Wielką Brytanią były tak bliskie i wyjątkowe, jak to tylko możliwe" - komentował Tusk.

"Od samego początku oferta UE nie była tylko umową bliską modelu kanadyjskiego, ale wręcz umową Kanada +++. Zezwalała na silniejszą integracją w handlu, bezpieczeństwie wewnętrznym i współpracy w zakresie polityki zagranicznej" - kontynuuje Tusk.

Co więcej, Wielka Brytania wciąż może z niej skorzystać! "Ta oferta pozostaje na swoim miejscu. UE poważnie myśli o uzyskaniu możliwie najlepszej umowy. Nawet jeśli nie zmieniliśmy zdania, że ​​konsekwencje Brexitu będą negatywne, dla obu stron". Słowa polskiego polityka skomentował były minister ds Brexitu Brexit David Davis, który zwrócił uwagę na zakłamanie Theresy May. Według niego szefowa rządu na siłę forsowała plan z Checquers, zamiast przyjąć "Kanadę +++".

Co ciekawe z entuzjazmem na słowa Tuska zareagowali brexitowcy skupienie wokół European Research Group. Rees-Moog nazwał projekt umowy "dobrym rozwiązaniem dla wszystkich", a według Bernarda Jenkina dzięki niemu uda się rozwiązać kwestię irlandzką.