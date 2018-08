Brytyjski minister zdrowia zaapelował do firm farmaceutycznych o gromadzenie zapasów leków

Brytyjski minister zdrowia Matthew Hancock powiedział, że firmy farmaceutyczne powinny rozpocząć gromadzenie zapasów leków, ponieważ w razie załamania negocjacji w sprawie Brexitu może nastąpić problem z ich dostawami.

Brytyjski resort zdrowia przygotowuje awaryjny plan, jeśli negocjacje w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii zostaną zerwane, a kraj stanie przed faktem opuszczenia Wspólnoty bez umowy. Minister zdrowia Matthew Hancock przyznał, że kontaktował się już w sprawie uruchomienia gromadzenia zapasów leków dla NHS z przedstawicielami firm farmaceutycznych. Przyznał też, że jego resort podjął takie działania po wypowiedziach ministra ds. Brexitu Dominica Raaba, który stwierdził, że Wielka Brytania musi upewnić się, że ma odpowiednie zapasy jedzenia w razie braku porozumienia z Unią.

Najlepsze i najgorsze lotniska w UK – Sprawdź skąd latać, a które lotniska omijać szerokim łukiem

"Poszukujemy rozwiązania, które pozwoli nam uniknąć Brexitu bez umowy i wierzę, że takie znajdziemy. Jednak każdy odpowiedzialny rząd powinien przygotowywać się na różne scenariusze, w tym również na brak umowy z Unią. Odkąd zostałem ministrem cały czas pracuję nad tym, aby przyśpieszyć gromadzenie zapasów leków i dlatego omawiam to z przedstawicielami branży farmaceutycznej" - powiedział Hancock.

Minister zapewnił, że cały rząd pracuje nad zapewnieniem sektorowi zdrowia publicznego dostępu do leków w razie braku porozumienia w sprawie Brexitu.

"Pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli nam uniknąć paniki wsród pacjentów i chorych. W razie twardego Brexitu mogą się pojawić problemy z dostawami, dlatego poszukujemy odpowiedniego rozwiązania. Dotyczy to łańcucha dostaw zapasów, leków, urządzeń medycznych, materiałów eksploatacyjnych oraz preparatów krwiopochodnych. Skupiamy się także na opracowaniu sposobu na dalsze dostarczanie leków o krótkim okresie przydatności, ponieważ w razie braku umowy nie możemy pozwolić sobie nie zaprzestanie ich dostarczania".

Jak długo Polacy wracający z UK mogą korzystać z zasiłku? Zobacz, jakie pieniądze możesz odzyskać wracając do Polski

Minister zapowiedział też, że ani przychodnie, ani lekarze czy szpitale nie powinny samodzielnie gromadzić zapasów leków. Lekarze nie powinni także wypisywać pacjentom recept na zapas. Niezastosowanie się do tych zasad będzie groziło sankcjami dyscyplinarnymi. Apel ministra zdrowia skomentował minister zdrowia w gabinecie cieni, Justin Madders, który zarzucił rządowi "chaotyczne działanie" i zaapelował do władz, by te dały gwarancje pacjentom, że nie zostaną oni pozostawieni bez dostępu do leków.