Najlepsze i najgorsze lotniska w UK – Sprawdź skąd latać, a które lotniska omijać szerokim łukiem

W najnowszym rankingu lotnisk w UK najlepiej wypadł port lotniczy Robin Hood Doncaster/Sheffield, z którego latają m.in. samoloty linii Wizz Air i Thomas Cook. Na szarym końcu uplasował się natomiast...port lotniczy Londyn-Luton, który obsługuje najpopularniejsze tanie linie lotnicze w Europie – Wizz Air, Ryanair i EasyJet.

W badaniu przeprowadzonym wśród 11 265 pasażerów eksperci Which? zapytali m.in. o wybór sklepów na lotnisku, ceny, długość kolejek do odprawy i kontroli bagażowej, a także o nastawienie i życzliwość obsługi. W sondażu najlepiej wypadło niewielkie lotnisko Doncaster/Sheffield, które uzyskało 87 proc. pozytywnych opinii, a najgorzej – lotnisko Londyn-Luton, z którego usług zadowolonych było tylko 35 proc. respondentów. Czwarte co do wielkości lotnisko w Londynie zostało skrytykowane m.in. za długie kolejki do odbioru bagażu rejestrowanego, niewielki wybór sklepów, niewystarczającą liczbę krzesełek dla pasażerów, a także za zrzędliwy i niezbyt pomocny personel.

Oto pełna lista najlepszych i najgorszych lotnisk w Wielkiej Brytanii przygotowana przez serwis Which?:

1. Doncaster Sheffield (87%)

2. London Southend (84%)

3. Newcastle (74%)

4. Southampton (73%)

5. Exeter (72%)

6. Bournemouth (71%)

7. Liverpool (70%)

8. London City (70%)

9. Inverness (68%)

10. Norwich (68%)

11. Bristol (66%)

12. Cardiff (64%)

13. Glasgow International (63%)

14. London Heathrow Terminal 5 (63%)

15. Belfast City (62%)

16. Birmingham (61%)

17. East Midlands (60%)

18. London Heathrow Terminal 2 (60%)

19. Edinburgh (59%)

20. London Gatwick North Terminal (57%)

21. London Heathrow Terminal 4 (56%)

22. London Gatwick South Terminal (55%)

23. London Heathrow Terminal 3 (55%)

24. Leeds Bradford (54%)

25. Manchester Terminal 2 (51%)

26. Belfast International (50%)

27. Aberdeen (49%)

28. Manchester Terminal 1 (46%)

29. London Stansted (44%)

30. Manchester Terminal 3 (44%)

31. London Luton (35%)



