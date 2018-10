Brexit: Theresa May jest gotowa na ustępstwa wobec Unii Europejskiej w zamian za członkostwo w Unii Celnej

Brytyjskie media twierdzą, że rząd Theresy May jest gotowy na ustępstwa w sprawie przepływu towarów między Irlandią Północną a krajami Unii Europejskiej. Propozycja Wielkiej Brytanii ma pozwolić Brytyjczykom na dłuższe związanie z unijnymi przepisami dotyczącymi taryf celnych.

Według brytyjskich mediów Theresa May ma przedstawić stronie unijnej nową propozycję zgodnie, z którą Wielka Brytania pozostanie związana z unijnymi przepisami o taryfach celnych dla przepływu towarów, a także pozostanie w Unii Celnej. Wielu obserwatorów spodziewa się teraz przełomu w negocjacjach między Wielką Brytanią a Unią Europejską, ponieważ możliwe jest, że rząd Theresy May zgodzi się na zaakceptowanie propozycji dotyczących przepływu towarów między Irlandią a Irlandią Północną.

Kurs funta wzmocnił się wobec złotego i nieznacznie wzrósł wobec euro

Europejska propozycja dotycząca Irlandii i Irlandii Północnej odnosi się do wprowadzenia kontroli towarów zgodnych ze standardami europejskimi. Miałyby one się odbywać na Morzu Irlandzkim.

Pojawiła się zatem nadzieja na wypracowanie rozwiązania kompromisowego, które pozwoliłoby na uniknięcie przywrócenia tzw. twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Aby jednak to rozwiązanie mogło wejść w życie obie strony muszą zaakceptować wprowadzenie technicznych rozwiązań na granicy pomiedzy dwoma krajami. Towary wjeżdżające do Irlandii Północnej mają być bowiem przez cały czas śledzone elektronicznie aż do miejsca wyładowania. Wielka Brytania zgodziła się także, że rozwiązanie techniczne nie może wpłynąć na wydłużenie czasu transportu towarów z krajów unijnych.

W zamian za ustępstwa w tej sprawie rząd Theresy May będzie chciał aby cała Wielka Brytania włączając w to Irlandię Północną dłużej pozostała w Unii Celnej po Brexicie. Unia Europejska jednak uzależnia podpisanie umowy brexitowej od podpisania porozumienia w sprawie granicy między Irlandią a Irlandią Północną.

Dominic Raab: "Unia Europejska zakpiła z Theresy May"

Osiągnięcie porozumienia nie jest jednak takie oczywiste, ponieważ mimo tego, że Wielka Brytania gotowa jest na pewne ustępstwa, to równocześnie chce pozostania w Unii Celnej. A na to jednak nie chce zgodzić się Unia Europejska, która proponuje z kolei członkowstwo w Unii Celnej tylko Irlandii Północnej. Na tą propozycję z kolei stanowczo nie zgadza się Theresa May, ponieważ jak twierdzi "podzieli ona terytorium Wielkiej Brytanii".