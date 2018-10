Bójka w pociągu w Birmingham. Kobiety się pobiły, a pasażerowie... patrzyli!

W pociągu jadącym do Birmingham doszło do bójki między dwiema kobietami. Powodem agresywnego zachowania jednej z pasażerek było rzekome rzucanie w nią jedzenia.

Do bójki, w której uczestniczyły dwie kobiety doszło w pociągu jadącym w kierunku Birmingham. Jedna z pań miała rzucać we współpasażerkę kanapką. Kobieta wpadła wtedy w furię i zaczęła kłócić się z nią oraz z innymi pasażerami. W wyniku tego doszło do rękoczynów, ponieważ agresywna pasażerka zaczęła bić białą kobietę, która miała wcześniej rzucić w nią kanapką.

Do eskalacji konfliktu w pociągu linii Londyn - Birmingham doszło kiedy biała kobieta powiedziała czarnej pasażerce: "to teraz zmierzasz mnie spoliczkować?".

"Myślisz, że pójdę z twojego powodu do więzienia" - zapytała agresywna pasażerka po czym zaczęła bić pięściami siedzącą już wtedy kobietę. W obronie swojej koleżanki stanął mężczyzna, który z nią podróżował, ale inny pasażer zdołał go zatrzymać i przeszkodzić w rozdzieleniu obu pań. Co ciekawe wszystko działo się w zatłoczonym pociągu na oczach innych podróżnych, których jedyną reakcją było odsunięcie się od agresorów.

Ostatecznie obie pani rozdzielił jeszcze jeden mężczyzna jadący tym pociągiem. Nagranie z zajścia zostało umieszczone na Facebooku i trafiło do British Transport Police.

"Dotarło do nas to nagranie, które od jakiegoś czasu krąży po mediach społecznościowych. Wiemy tyle, że do zdarzenia doszło 27 sierpnia około godziny 10 w pociągu jadącym z Londynu do Birmingham. W tej sprawie wszczęte zostało śledztwo, ale nie dokonano żadnych aresztowań" - powiedział rzecznik British Transport Police.

Zaapelował przy tym do wszystkich świadków, aby zgłosili się na policję w celu zidentyfikowania uczestników bójki.