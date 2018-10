PILNE: Zbankrutowała tania linia lotnicza obsługująca połączenia z UK!

Fot. Getty

To bardzo zła wiadomość dla mieszkańców Wysp – bankructwo ogłosiła właśnie tania linia lotnicza Primera Air. Linia od dawna miała kłopoty z płynnością finansową i z uzyskaniem kredytów bankowych.

Bankructwo islandzkiej linii lotniczej Primera Air to nie tylko spore zaskoczenie, ale też kłopot dla rzeszy mieszkańców Wysp, którzy w ciągu kilku najbliższych miesięcy planowali podróż za ocean. Linia Primera Air obsługiwała bowiem przede wszystkim loty transatlantyckie, m.in. na trasach Londyn – Waszyngton i Londyn – Nowy Jork.

„Chcielibyśmy podziękować wam za lojalność. W tym smutnym dniu mówimy wam wszystkim Do Widzenia” - czytamy w oświadczeniu wydanym przez linię lotniczą. Jednocześnie oświadczenie wydały władze lotniska London Stansted. Pasażerowie linii Primera Air poproszeni zostali o nieprzyjeżdżanie na lotnisko i o kontaktowanie się w sprawie odwołanych lotów bezpośrednio z przewoźnikiem. „Rozumiemy, że jest to trudny czas dla pasażerów, których plany zostały mocno pokrzyżowane - ze swojej strony oferujemy im pełny dostęp do informacji oraz wsparcie dla tych, którzy dotarli już na lotnisko i którzy dopiero dziś dowiedzieli się o braku lotów” - czytamy w oświadczeniu.

Linia lotnicza Primera Air powstała 14 lat temu i stała się jedną z najbardziej popularnych linii lotniczych, które oferowały loty przez Atlantyk w przystępnej cenie. Samolotami Primera Air można się było bezpośrednio dostać z Europy m.in. do Newark, New Jersey; Waszyngtonu, Bostonu i Toronto.

