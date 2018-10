Theresa May chce nałożyć nowy podatek na obcokrajowców kupujących nieruchomości w UK

Władze Wielkiej Brytanii chcą nałożyć dodatkowy podatek dla imigrantów kupujących nieruchomości na terenie UK. Ma to być sposób na... walkę z bezdomnością.

Konserwatywny rząd Theresy May chce obciążyć dodatkową opłatą zagranicznych nabywców nieruchomości na terenie Zjednoczonego Królestwa. Rzeczony "foreign tax" miałby wynosić od 1 do 3 procent i zostać dodany do obowiązującej już opłaty skarbowej na nieruchomości warte powyżej 125 tys. funtów.

Najnowsze oświadczenie Theresy May: Imigranci z UE stracą swoje przywileje po Brexicie, gdy przestanie obowiązywać swobodny przepływ osób

Czym uzasadniana jest to podwyżka? Według torysów pieniądze pozyskane w ten sposób pomogą w zwalczeniu plagi bezdomności w UK oraz mają zapobiec niekontrolowanemu wzrostowi cen nieruchomości, do którego przyczyniają się (według nich, przynajmniej!) imigranci. Niektórzy eksperci rynku nieruchomości są przekonani, że rzeczona dodatkowa opłata spowolni wzrost cen domów na Wyspach, które tak chętnie kupowane są przez bogatych obcokrajowców.

"Pieniądze, które pozyskujemy z tej dodatkowej opłaty skarbowej, zostaną wydane na zwalczanie problemu bezdomności" - komentowała premier Theresa May w programie Andrew Marra na antenie BBC. "Ze smutkiem obserwujemy, że w ostatnim czasie to zjawisko mocno się nasiliło. Z tego powodu podejmujemy szereg działań, które mają mu przeciwdziałać Już teraz przeznaczamy dodatkowe fundusze na pomoc bezdomnym, a dzięki temu projektowi środków będzie jeszcze więcej".

Ciężko ranny Polak znaleziony przy Job Centre w Slough - policja apeluje o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy

Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie na ile problem wykupywania nieruchomości przez obcokrajowców jest poważany. Według danych "The Times"w kwietniu ubiegłego roku w jednym z największych osiedli wybudowanych zlokalizowanych Manchesterze większość mieszkań wykupili imigranci lub niebrytyjskie firmy. I to znaczną - aż 93%! Dokładnie z 282 mieszkań tylko 17 nabyli Brytyjczycy.