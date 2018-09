Aż 75 proc. imigrantów z UE żyjących obecnie na Wyspach może stracić prawo do ponownego przyjechania do pracy w UK po Brexicie!

Fot. Getty

Nowa polityka imigracyjna Londynu może większości imigrantom z UE pracującym obecnie na Wyspach uniemożliwić powrót do pracy do UK po Brexicie. Z tego też względu większość Polaków będzie musiała zdecydować do końca 2020 r., czy pozostać w UK na stałe, czy też na dobre wrócić do Polski.

Jeśli rząd Theresy May będzie chciał oprzeć nową politykę imigracyjną na rekomendacjach przedstawionych przez Migration Advisory Committee, to dla większości imigrantów z UE, mieszkających i pracujących obecnie na Wyspach, będzie to oznaczało konieczność podjęcia jednorazowej decyzji – o pozostaniu w UK na stałe, bądź o opuszczeniu kraju na dobre. Jak bowiem podaje think tank Institute for Public Policy Research (IPPR), większość imigrantów z UE, którzy opuszczą Wielką Brytanię do 31 grudnia 2020 r., nie będzie miała prawa powrotu do pracy na Wyspach po tym terminie.

Tesco otwiera dyskont Jack's! Czy sieć tanich sklepów podbije serca konsumentów w Wielkiej Brytanii?

Skąd zatem te zamknięte drzwi dla ludzi, którzy do czasu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej mają pełne prawo osiedlać się na Wyspach i podejmować tam dowolną pracę? Eksperci Institute for Public Policy Research (IPPR) nie mają wątpliwości, że chodzi o wolę rządu w zakresie całkowitego przemodelowania polityki imigracyjnej UK. Zgodnie z zaleceniami Migration Advisory Committee Wielka Brytania powinna postawić po Brexicie na ściąganie do pracy jedynie wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy zarabialiby w UK minimum £30 000 (min. £2 500 miesięcznie). Taki próg zarobków uniemożliwiłby zatem pracę w UK większości imigrantów z UE – według szacunków IPPR do pracy na Wyspach po Brexicie nie mogłoby powrócić m.in. 97 r. obywateli UE zatrudnionych obecnie w branży hotelarskiej i 95 proc. osób zatrudnionych w transporcie.

Donald Tusk ODRZUCA propozycję Wielkiej Brytanii - będzie kolejny szczyt UE-UK

Nie wszyscy w UK są jednak podobnego zdania co analitycy Migration Advisory Committee. British Chambers of Commerce uważa na przykład, że zamknięcie drzwi po Brexicie przed nisko wykwalifikowanymi imigrantami z UE będzie dla UK katastrofalne. Brytyjskie firmy nie zdołają zapewnić sobie rąk do pracy, korzystając z lokalnej siły roboczej, a nawet jeśli, to będą musiały znacznie podwyższyć im pensje i zwiększyć tym samym koszty prowadzenia działalności. Wiele przedsiębiorstw może jednak takich kosztów nie udźwignąć.

Theresa May zaakceptuje wprowadzenie kontroli między Wielką Brytanią a Irlandią Północną, aby uniknąć scenariusza "no deal"