Theresa May zaakceptuje wprowadzenie kontroli między Wielką Brytanią a Irlandią Północną, aby uniknąć scenariusza "no deal"

To już kolejny w ostatnich dniach zwrot w sprawie najbardziej palącej kwestii związanej z Brexitem. Po wcześniejszym odrzuceniu propozycji Unii Europejskiej, Theresa May zmienia swoje stanowisko.

Wraz ze zbliżającym się końcem negocjacji Theresa May zmienia swoje stanowisko w sprawie granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Brytyjski dziennik "The Independent" donosi, że brytyjska premier jest w stanie zaakceptować kontrolę między Wielką Brytanią a Irlandią Północną. W czasie trwającego szczytu w Salzburgu premier Theresa May powiedziała, że propozycje Unii Europejskiej w sprawie granicy w Irlandii "nie są wiarygodne", ale obserwatorzy twierdzą, że premier "zostawiła otwarte drzwi do pójścia na kompromis" w sprawie granicy.

Oficjele z rządu brytyjskiego twierdzą, że Wielka Brytania jest gotowa zgodzić się na kontrole graniczne na Morzu Irlandzkim. Wcześniej jednak Londyn stanowczo odrzucał tę propozycję Unii Europejskiej, twierdząc, że może to zagrozić integralności Zjednoczonego Królestwa.

"Obecnie prowadzone są kontrole między Wielką Brytanią a Irlandią Północną niektórych towarów rolnych" - napisał "The Independent" powołując się na słowa jednego z członków brytyjskiego rządu.

Także strona unijna złagodziła ostatnio swoje stanowisko wobec kształtu granicy irlandzkiej. We wtorek główny unijny negocjator, Michel Barnier powiedział, że kontrole towarów wprowadzanych na terytorium Unii mogą mieć miejsce "z dala od granic i portów".

Brytyjski dziennik twierdzi, że "obecnie rozważane jest rozwiązanie, w którym Wielka Brytania akceptuje kontrole celne w portach, a Unia Europejska godzi się na przeprowadzanie niektórych kontroli jeszcze zanim towary dotrą do portów"

Problemem może stać się za to partia DUP, która jest w kolacji z rządzącą Partią Konserwatystów. Członkowie DUP mogą być niezadowoleni z ustępstw Theresy May w sprawie granicy i kontroli celnych, a to może grozić rozłamem w kolacji. Trzeba też pamiętać o tym, że konserwatyści nie mają obecnie większości w parlamencie brytyjskim, więc każdy ewentualny zatarg z koalicjantem może doprowadzić do kryzysu parlamentarnego w rządzie.