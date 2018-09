Donald Tusk ODRZUCA propozycję Wielkiej Brytanii - będzie kolejny szczyt UE-UK

Donald Tusk odrzucił propozycje Wielkiej Brytanii w sprawie granicy między Irlandią a Irlandią Północną oraz założeń przyszłej współpracy gospodarczej między UE, a UK. Przewodniczący Rady Europy chce przepracować te kwestie na kolejnym szczycie.

Propozycje Wielkiej Brytanii dotyczące najbardziej drażliwych kwestii związanych z Brexitem, czyli ramami współpracy gospodarzczej w przyszłości ze Wspólnotą oraz granicą między Irlandią, a Irlandią Północną została odrzucona przez stronę unijną. Jak widać wypracowane z tak wielkim trudem porozumienie z Chequers jest krytykowane nie tylko przez radyklanych członków Partii Konserwatywnej, ale również w Brukseli nie przypadło zbytnio do gustu.

Theresa May zaakceptuje wprowadzenie kontroli między Wielką Brytanią a Irlandią Północną, aby uniknąć scenariusza "no deal"

Donald Tusk w sprawie tych drażliwych kwestii wpowiedział się bardzo dyplomatycznie, mówić iż "muszą być ponowne przepracowane i nadal negocjowane". Swoją odmowę szef Rady Europy osłodził sloganami zapewniając, że "niektóre propozycje premier Theresy May z Chequers wskazują na pozytywną ewolucję podejścia Wielkiej Brytanii" i mówiąc, że Unia jest otwarta na współpracę w innych obsarzach, takich jak obronność, bezpieczeństwo czy polityka zagraniczna. Postępu nie udało się jednak zaliczyć w najbardziej kluczowych kwestiach.

"Negocjacje wchodzą w decydującą fazę" - mówił dalej Tusk podkreślająć, że Bruksela i Londyn mają coraz mniej czasu na wypracowanie porozumienia. "Każdego dnia, który nam został, musimy rozmawiać. Chciałbym sfinalizować (negocjacje) tej jesieni" - dodawał. W tym kontekście niewykluczone jest, że będzie miał miejsce jeszcze jeden, nieplanowany wcześniej szczyt na linii UE-UK. Miałby się on odbyć w połowie listopada.

Czekasz 29 godzin na lot, a potem... rok na odszkodowanie! Linie lotnicze w nieskończoność przeciągają wypłatę pieniędzy

Nieformalna kolacja, która miała miejsce w dniu wczorajszym stanowi początek szczyt w austriackim Salzburgu, stanowiącym "ostatnią prostą" negocjacji brexitowych. Teraz przywódcy 27 państw UE spotkają się w czwartek we własnym gronie, z wykluczeniem premier May, aby ustalić taktykę na ostatnią fazę negoacji. Czasu na dogranie wszystkiego nie zostało już dużo. Przypomnijmy, że choć "dealine" Brexitu ustalono na 29 marca 2019 roku, to żeby udało sięgo dotrzymać wszystko musi być dopiętę najpóźniej w listopadzie.