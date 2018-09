6-letni Brytyjczyk "uwięziony" w Belgii wrócił do UK, ale to jeszcze nie koniec jego kłopotów

Fot: Twitter @catherinemep

Mohamed Bangoura wreszcie wrócił do domu w angielskim Sheffield - po dwóch tygodniach spędzonych w Belgii, gdy został uznany za bezpaństwowca, udało się mu dostać do UK. Ale to jeszcze nie koniec tej sprawy...

Przypomnijmy, urodzony w Leeds sześciolatek wraz ze swoją mamą pojechał do Belgii spędzić letnie wakacje. Gdy próbował wrócić z powrotem do kraju, okazało się, że jego paszport jest nieważny. Home Office po prostu uznało, że go obywatelstwo nie "obowiązuje". W związku z tym po prostu nie został wpuszczony do kraju! "To był dla nas szok. Powiedziano nam, że musimy udać się do ambasady brytyjskiej, ale była niedziela i następnego dnia było bank holiday. Zadzwoniłem na policję, która wręczyła mi dokument nakazujący opiekować się dzieckiem do momentu znalezienia wyjścia z tej sytuacji" - komentował Abdul Diallo, który się zajmował Mohamedem.

Co się stało? Home Office twierdzi, że do mamy chłopca wysłano list z informacją, że jego paszport zostanie zablokowany, ponieważ "nie ma do niego prawa". Jednak kobieta twierdzi, że jedyny list jaki otrzymała od Home Office był e-mailem, który został do niej wysłany już po uziemieniu chłopca w Brukseli. Władze brytyjskie utrzymują, że ani matka ani ojciec chłopca nie mieszkali w Wielkiej Brytanii w momencie urodzenia chłopca w 2012 roku w Leeds. W rezultacie tego jego wniosek o obywatelstwo został po prostu odrzucony.

Na szczęście chłopca udało się sprowadzić do kraju. Posłanka Catherine Bearder i deputowany Sir Ed Davey zwwrócili się do Sajida Javida w spcjalnym liście o natychmiastową interwencję w tej sprawie. "Niezależnie od tego, jaki błąd został w tym przypadku popełniony, teraz trzeba zrobić wszystko, aby dziecko wróciło do domu. Liczy się tylko to, aby przerażony sześciolatek mógł wrócić do matki" - czytamy w rzeczonej korespondencji. "Jego status imigracyjny powinien zostać odpowiednio uregulowany, ale dopiero wtedy, gdy wróci na brytyjską ziemię".

"Mohamed powrócił do Wielkiej Brytanii po wydaniu dokumentu podróży awaryjnej, który umożliwił mu podróż do Wielkiej Brytanii" - czyta,my w oficjalnym oświadczeniu Home Office. Jednak brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło, że Mohamed miał prawo do posiadania brytyjskiego obywatelstwa tylko za pośrednictwem swojej matki lub jej męża, a żadne z nich nie mieszkało w UK, gdy się urodził. Wygląda więc na to, że sprawa wciąż czeka na rozwiązanie.