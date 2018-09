30-letni Brytyjczyk zmarł na pokładzie samolotu lecącego z Manchesteru. Dwie kobiety desperacko próbowały go ratować przeprowadzając reanimację

W samolocie lecącym z Manchesteru na Ibizę, który został w efekcie przekierowany do Tuluzy, zmarł mężczyzna, który przedawkował kokainę. Potrzebował on natychmiastowej pomocy medycznej, jednak – mimo awaryjnego lądowania – nie udało mu się jej udzielić. Na pokładzie dwie pasażerki desperacko próbowały go ratować przeprowadzając reanimację.

W sobotę wieczorem doszło do tragedii na pokładzie samolotu Jet2, gdzie 30-letni Brytyjczyk zmarł w wyniku przedawkowania kokainy. Świadkowie zdarzenia mówią o desperackiej próbie ratowania życia mężczyzny przez dwie pasażerki znajdujące się na pokładzie. W trakcie akcji reanimacyjnej pilot podjął decyzję o przekserowaniu samolotu do Tuluzy i awaryjnym lądowaniu.

Zanim Brytyjczyk zaczął się trząść na swoim miejscu, świadkowie twierdzą, że wsypał białą substancję do wódki i coli, najprawdopodobniej bał się, że zostanie złapany na posiadaniu narkotyków. „Kilka razy chodził do toalety i zachowywał się bardzo dziwnie. Ludzie, którzy koło niego siedzieli, uważają, że bez wątpienia był on pod wpływem narkotyków” – powiedział jeden ze świadków.

Inny pasażer opisał moment, w którym mężczyzna „zaczął się cały trząść”. Wtedy załoga samolotu podbiegła do niego z maską tlenową oraz defibrylatorem. Inny świadek zdarzenia powiedział o tym, jak położono Brytyjczyka w przejściu między siedzeniami i dwie „niesamowicie odważne” pasażerki przeprowadziły akcję reanimacyjną, trwającą około 20 minut.

„Dwie kobiety zareagowały natychmiastowo – musiały mieć wykształcenie medyczne. Nawet gdy samolot lądował w Tuluzie jedna z kobiet została z tym człowiekiem i nadal przeprowadzała akcję reanimacyjną, mimo że załoga samolotu kazała jej usiąść na miejscu. Słyszeliśmy, że użyto defibrylatora na pokładzie. Byliśmy bardzo zdenerwowani – nie wiedzieliśmy, co się dzieje” – powiedział inny świadek.

