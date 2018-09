Ryanair ogłosił kalendarz swoich lotów na lato 2019. Są nowe loty między Polską, a UK

Tanie linie lotnicze Ryanair ogłosiły właśnie rozkład lotów na lato 2019 roku. Irlandzkie linie uruchomią sporo nowych połączeń z Polskich lotnisk. Będą też nowe loty między Wielką Brytanią, a Polską.

Ryanair to bez wątpienia najbardziej popularna tania linia lotnicza w Europie więc korzysta z niej również miliony Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Dlatego ogłoszenie nowej siatki połączeń irlandzkiej linii lotniczej zainteresuje wszystkich Polaków mieszkających na Wyspach. W przyszłym roku możemy się więc spodziewać samolotów na dotychczasowych trasach między Polską, a Wielką Brytanią.

Ryanair odnotował wzrost liczby klientów mimo zmasowanego strajku pilotów w sezonie wakacyjnym

Natomiast nowością będzie połączenie z Bydgoszczy do lotniska Glasgow - Prestwick w Szkocji. Loty na tej trasie rozpoczną się 1 kwietnia 2019 roku i będą odbywały się w poniedziałki i piątki. Wylot z Glasgow zaplanowany jest na godzinę 10:25, a przylot do Bydgoszczy przewidziany jest na 13:45. Z nowego połączenia najbardziej zadowoleni będą mieszkańcy Bydgoszczy, który otrzymają możliwość spędzenia weekendu w Szkocji. Nie mniej zadowoleni powinni być także Polacy mieszkający w Szkocji, którzy pochodzą z Kujaw, ponieważ będą mogli łatwo dostać się w swoje rodzinne strony.

"Połączenie do Glasgow-Prestwick to dobra wiadomość dla mieszkańców naszego regionu, podróżujących na północ Wysp Brytyjskich. Godziny lotów pozwalają na dogodną organizację podróży, zarówno dla osób przylatujących do kujawsko-pomorskiego w celach turystycznych, rodzinnych, czy biznesowych, jak i pod kątem krótkich citybreaków w Szkocji. Cieszymy się, że nasz region wpisuje się strategię rozwoju linii lotniczej Ryanair i stanowimy jedną z części tego rekordowego rozkładu lotów na S19 – powiedział Tomasz Moraczewski, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

Polska trzecia w Europie z najniższym bezrobociem - podaje europejski urząd statystyczny

Oprócz nowej trasy do Glasgow - Prestwick z Bydgoszczy można latać także do lotniska London Stanstead, London Luton, Birmingham i do Dublina.