Wróciliście do pracy i nie przysługuje Wam już Universal Credit? Tak możecie go anulować

Wracając do pracy lub znajdując nową często nie jesteśmy już uprawnieni do pobierania Universal Credit.

Wraz z luzowaniem regulacji dotyczących lockdownu, coraz więcej osób wraca do pracy i pełnego etatu. Część z nich korzystała w ostatnich miesiącach z zasiłku powszechnego, jednak teraz im już nie przysługuje. Jak zatem anulować Universal Credit?

Z rządowych danych wynika, że 8,7 milionów mieszkańców Wysp korzysta z tzw. furlough w czasie trwającej obecnie pandemii. Office for National Statistics (ONS) poinformowało, że liczba wniosków o Universal Credit z powodu bezrobocia lub niskich zarobków wzrosła o 856 000 do 2,1 miliona w kwietniu w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Przeczytaj też: Składanie wniosku o Universal Credit w czasie koronawirusa. Oto odpowiedzi na najważniejsze pytania

Sytuacja ulega jednak zmianie po decyzji rządu o stopniowym luzowaniu lockdownu, dzięki czemu coraz więcej osób może wrócić do pracy. Dlatego też – jak się okazuje – wielu z nich stara się dowiedzieć, jak anulować Universal Credit, który im już nie przysługuje.

Jak anulować Universal Credit?

Okazuje się także, że aplikacje o Universal Credit wielu osób nieodwracalnie anulowały pobierane przez nich inne zasiłki, takie jak np. Working Tax Credits. Jest to ogromnym problemem w przypadku, gdy ktoś przez pomyłkę składa wniosek o UC.

Zmiana sytuacji życiowej – jak na przykład powrót do pracy lub znalezienie zatrudnienia także ma wpływ na to, czy jesteśmy nadal uprawnieni do pobierania Universal Credit. W większości takich przypadków musimy anulować swój zasiłek powszechny. Możemy to zrobić przez internet lub telefonicznie. Wystarczy zalogować się na swoje konto online i dokonać zmiany lub zadzwonić pod numer pomocowy 0800 328 5644, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00.

>> WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O UNIVERSAL CREDIT. POBIERZ!<<