Wracający z wieczoru kawalerskiego na Ibizie obudził się w schowku bagażowym w samolocie Ryanaira [wideo]

Jeśli za jedną z oznak zabawy na niesamowitej imprezie jest obudzenie się w cokolwiek niespodziewanym miejscu, to ten mężczyzna przebił wszystkich! Musicie zobaczyć to wideo!

Poniższe nagranie, które zostało umieszczone na TikToku stało się prawdziwym hitem sieci i viralem rozeszło się po mediach społecznościowych. O co chodzi? Już wyjaśniamy! Otóż znany australijski producent muzyki house Dominic Mathesona był najwyraźniej świadkiem pobudki pewnego imprezowicza. Wygląda na to, że muzyk towarzyszył wracającemu samolotem Ryanaira mężczyźnie, który tak „dobrze” się bawił na wieczorze kawalerskim na hiszpańskiej Ibizie, że obudził się w schowku bagażowym, który w samolocie jest umieszczony nad głowami pasażerów.





Historia niczym z filmu z serii "Kac Vegas" pokazana na krótkim filmiku została obejrzana prawie milion razy.

W jednym momencie jesteś na imprezie na Ibizie, a potem budzisz się w samolotowym schowku bagażowym

W jaki sposób bohater tej historii, ubrany od stóp do głów w klubowy strój Arsenalu Londyn dostał się do schowka? Czy rzeczywiście impreza dnia poprzedniego była aż tak dobra? W jaki stanie znajduje się obecnie? Pewnie odpowiedzi na te pytania nigdy nie poznamy, ale, jak widzimy na krótkim filmiku, z jego twarzy nie schodził uśmiech. Cała ta sytuacja, całe to zamieszanie na pokładzie Ryanaira zostały przez niego przyjęte bardzo radośnie.

To był dość niezwykły lot Ryanairem z Ibizy...

Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

Co się wydarzyło na Ibizie, zostaje na Ibizie... Przezabawne wideo wywołało całą falę komentarzy w mediach społecznościowych, a my jesteśmy ciekawi, jak wy oceniacie tę sytuację. Co na jej temat sądzicie?

Czy nie macie już dość pijanych Brytyjczyków (choć w tym przypadku nie mamy żadnej pewności, że był to mieszkaniec UK, zaznaczmy to bardzo wyraźnie!), którym ciągle przytrafiają się takie historie? Czekamy na wasze komentarze!

