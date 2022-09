Wniosek o brytyjskie obywatelstwo. Co z dołączeniem polskiego paszportu do aplikacji?

Co z "dołączeniem" do dokumentacji polskiego paszportu?

Polacy starający się o obywatelstwo brytyjskie często pytają o konieczność dołączania dokumentów do aplikacji, m.in. wymaganego polskiego paszportu. Jak wygląda sytuacja w praktyce i czy wysyłanie dokumentów jest wymagane?

Coraz więcej Polaków na Wyspach nabywa prawa do starania się o brytyjskie obywatelstwo. Przypomnijmy, że zgodnie z zasadą ubiegania się o nie, musimy posiadać przyznawany po 5 latach pobytu w UK settled status, a następnie po upływie 12 miesięcy możemy starać się o brytyjski paszport.

Wniosek o brytyjskie obywatelstwo i dokumenty

Na grupach na Facebooku pojawiają się pytania dotyczące składania aplikacji o brytyjskie obywatelstwo i dołączenia do niej polskiego paszportu. Jedna z użytkowniczek grupy zapytała: „Czy ktoś ostatnio składał aplikację o brytyjskie obywatelstwo? Jeśli dobrze rozumiem trzeba do aplikacji dołączyć polski paszport - czy to oznacza, że nie będę miała paszportu przez cały okres rozpatrywania aplikacji (np. 6 miesięcy), czy może sprawdzają go i odsyłają szybciej? I czy ktoś się orientuje, ile obecnie w praktyce czeka się na decyzję?”

Okazuje się, że sytuacja wcale nie jest tak trudna, jak się wydaje. I cały problem związany z „dołączeniem” dokumentów znika dzięki aplikacji online. Głos w tej sprawie zabrały osoby, którym udało się uzyskać obywatelstwo brytyjskie w ten właśnie sposób:

„My dostaliśmy obywatelstwo. Aplikowaliśmy on-line, nie wysyłaliśmy nigdzie paszportów. Uzyskanie obywatelstwa zajęło nam 3 miesiące. Po ślubowaniu, aby uzyskać ,,papierowy paszport " wysyłasz swój polski” - napisał jeden z użytkowników w odpowiedzi.

Ktoś inny z kolei dodał:

„Składałam kilka miesięcy temu forma AN, na podstawie treaty rights po roku od otrzymania settled status. Przy aplikowaniu o obywatelstwo nie trzeba wysyłać dokumentów. Po złożeniu aplikacji i opłaceniu, trzeba otworzyć konto w UKVICAS, gdzie dołącza się skany potrzebnych dokumentów w tym również paszportu. Paszport należy okazać na spotkaniu biometrics, to kolejny etap. Paszportu do aplikacji o obywatelstwo się nie wysyła. Dopiero jeśli decyzja jest pozytywna i wyrabia się paszport brytyjski.”

Jakie dokumenty są wymagane?

Oto dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o obywatelstwo brytyjskie w formie, o której wspomniano powyżej:

- paszport lub dowód osobisty

- certyfikat rejestracji WRS

- wyciąg z konta bankowego za ostatnie 6 miesięcy

- zdany test z wiedzy o życiu w Wielkiej Brytanii

- dokumenty potwierdzające pięcioletni okres pobytu w Wielkiej Brytanii, jak P60 lub list potwierdzający zatrudnienie w tym okresie

- osoby samozatrudnione - ewidencję potwierdzającą płacone podatki przez okres pięciu lat

- referencje od dwóch osób posiadających obywatelstwo brytyjskie. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku znajomość z tymi osobami co najmniej przez 3 lata.

