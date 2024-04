Wiza do USA – przewodnik dla Polaków

Trudna do zdobycia wiza do USA, przez lata zatruwała życie Polakom chcącym wyjechać do Stanów. Od 11 listopada 2019 roku Polacy mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i biznesowych na okres do 90 dni bez obowiązku wizowego. Jednak wyjazd nie jest tak prosty jak choćby do Anglii, bowiem zamiast wizy wymagane jest jednak elektroniczne zezwolenie na wjazd.

USA: bez wizy, ale z ESTA

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) to elektroniczny system, który umożliwia obywatelom krajów uczestniczących w Programie Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program, VWP) wniosek o zezwolenie na wjazd do Stanów Zjednoczonych. Pomimo, że Polacy nie mają obowiązku starać się o wizę do USA, muszą posiadać ESTA.

Jak wyrobić ESTA?

Wniosek o ESTA można złożyć online na oficjalnej stronie internetowej: https://esta.cbp.dhs.gov/ Procedura jest prosta i szybka. Wystarczy podać dane osobowe, informacje o paszporcie, plan podróży w tym dane kontaktowe miejsca zatrzymania się oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Jeśli jakieś pole nas nie dotyczy, należy wpisać nie dotyczy lub N/A.

Opłata za ESTA wynosi 21 USD i można ją zapłacić kartą lub Paypalem.

Urząd wysyła mailem informację o nadaniu ESTA i numer statusu. Sam mail nie jest potwierdzeniem ESTA. Potwierdzenie należy wyszukać na stronie https://esta.cbp.dhs.gov/. Należy wydrukować przyznaną ESTA i w formie papierowej zabrać ze sobą na lotnisko.

Co najpierw ESTA czy bilet?

Bardzo często pojawia się pytanie, co zrobić najpierw: kupić bilety na lot do USA czy wyrobić ESTA? Zaleca się, aby wniosek złożyć przed zakupem biletów, aby w razie problemów z ESTA, bilety nie przepadły. Większość wniosków ESTA jest zatwierdzana natychmiast, maksymalnie do 72 godzin. Jednak zawsze istnieje możliwość opóźnień lub odmowy czy innych nieprzewidzianych zdarzeń. ESTA jest ważna 2 lata. Można w tym czasie wielokrotnie latać do USA, chyba, że w międzyczasie nasz paszport straci ważność.

Urząd nie wymaga, aby wnioskujący posiadał już bilety na podróż. Natomiast, we wniosku ESTA wymagany jest adres zakwaterowania w USA. Wystarczy podać jeden adres, nawet jeśli planujemy zwiedzanie różnych miejsc i nocowanie w wielu z nich. Jeśli nie mamy jeszcze nic zarezerwowanego, możemy nie podać adresu, a potem, już po przyznaniu ESTA uzupełnić wniosek.

O czym pamiętać lecąc do USA?

Ważny paszport: Podczas podróży do USA należy posiadać ważny paszport biometryczny. Ważność paszportu musi obejmować cały okres pobytu w Stanach Zjednoczonych.

