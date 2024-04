Życie w UK Czy do Anglii potrzebna jest wiza? Aktualne informacje przed wakacjami

Od 1 stycznia 2021 roku, w związku z Brexitem, zasady wjazdu i pobytu obywateli polskich na terenie Wielkiej Brytanii uległy zmianie. Obowiązują obostrzenia co do samego wjazdu i długości jego trwania. Wielu Polaków nadal nie wie czy do Anglii jest potrzebna wiza i jeśli tak to komu. Poniżej wyjaśniamy wszelkie wątpliwości.

Wiza a wyjazd turystyczny

Polacy, którzy chcą wyjechać do Anglii w celach turystycznych lub biznesowych na okres krótszy niż 6 miesięcy, nie potrzebują wizy. Wystarczy ważny paszport. Nie trzeba wypełniać żadnych formalności ani formularzy przed przyjazdem do UK. Wyjątkiem mogą być osoby, które były w przeszłości karane lub odmówiono im kiedyś wjazdu do UK. Osoby takie mogą aplikować o Standard Visitor visa przed wyjazdem.

Kiedy potrzebna jest wiza do Anglii?

Osoby, które planują dłuższy pobyt w Anglii, podjąć pracę lub studiować, muszą wyrobić odpowiednią wizę. Rodzaj wizy zależy od celu pobytu i planowanej długości trwania. Nie ma obecnie możliwości przyjechania do Anglii i szukania pracy na miejscu. Przyjazd musi poprzedzać uzyskanie odpowiedniej wizy, a te są dostępne tylko dla wybranych zawodów.

Najpopularniejsze rodzaje wiz pracowniczych to:

Skilled Worker visa: dla osób o wysokich kwalifikacjach i posiadających ofertę pracy od licencjonowanego pracodawcy w UK.

dla osób o wysokich kwalifikacjach i posiadających ofertę pracy od licencjonowanego pracodawcy w UK. Global Talent visa: dla wybitnych naukowców, badaczy i liderów w swoich dziedzinach.

dla wybitnych naukowców, badaczy i liderów w swoich dziedzinach. Intra-company visa: dla pracowników przeniesionych w ramach międzynarodowej firmy.

dla pracowników przeniesionych w ramach międzynarodowej firmy. Start-up visa: dla przedsiębiorców zakładających firmę w UK.

Oprócz wiz pracowniczych, istnieją również inne typy wiz, m.in.:

Student visa: dla osób, które chcą studiować na uczelni w UK.

dla osób, które chcą studiować na uczelni w UK. Family visa: dla członków rodziny obywateli brytyjskich lub osób posiadających wizę pracowniczą.

dla członków rodziny obywateli brytyjskich lub osób posiadających wizę pracowniczą. Visitor visa: dla osób odwiedzających krewnych lub przyjaciół w UK.

dla osób odwiedzających krewnych lub przyjaciół w UK. Seasonal visa: dla pracowników tymczasowych np. w rolnictwie

Procedura wizowa:

Proces ubiegania się o wizę do Anglii może wydawać się skomplikowany, ale przy odpowiednim przygotowaniu przebiega sprawnie.

Ogólnie rzecz biorąc, procedura obejmuje: