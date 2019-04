Wielkanocne eko-pisanki: Zobacz, naturalne i domowe sposoby barwienia jajek

Fot: Facebook

By pomalować jajka na Wielkanoc, wcale nie trzeba kupować gotowych sztucznych barwników. Czy wiesz, że czerwony kolor można uzyskać po zmieszaniu wywaru z buraków z octem? Brązową barwę otrzymasz z wywaru z mocnej kawy lub herbaty, a zieloną ze szpinaku, pokrzywy lub trawy...

Kłopoty EasyJeta - z powodu Brexitu sprzedaż biletów w sezonie letnim może być bardzo słaba

Naturalne barwniki do jajek mają tę przewagę nad chemicznymi, że są zdrowsze dla organizmu i nie powodują alergii, ponieważ nie zawierają sztucznych dodatków. Innym plusem ekologicznych metod barwienia jest to, że w żaden sposób nie wpływają one na smak malowanych jajek. Zobacz, jakie składniki wykorzystać, by stworzyć piękne i oryginalne eko-pisanki - poniżej lista absolutnie podstawowa, którą można rozszerzać i modyfikować według własnego doświadczenia w sprawach naturalnego barwienia jajek:

brązowy - mocna esencja z herbaty lub mielonej kawy

czerwony, bordowy - wywar z łupin czerwonej cebuli lub esencja kwiatów hibiskusa

fioletowy - wywar z jagód, owoców czarnego bzu, borówki amerykańskiej lub czerwonej kapusty (każdy składnik da nieco inny odcień - od ciemnego fioletu po błękit)

żółty - wywar z kurkumy, rumianku, żółtej cebuli lub curry

pomarańczowy - wywar z dyni lub marchewki

czerwony, różowy - wywar z żurawiny lub sok z buraków

zielony - wywar ze szpinaku, pokrzywy, szczypioru, młodej trawy lub kory brzozy

czarny - wywar z szyszek olchy

Aby zabarwić jajka naturalnymi składnikami na konkretny kolor (lista powyżej), należy je gotować w wywarze z przynajmniej jednego ze składników przypisanych do tego koloru. Każdy składnik da nieco inny odcień. Czasem dla wzmocnienia koloru można do wywaru dodać ocet. Można też dosypać trochę soli.

Automatyzacja zagraża już 1,5 mln miejsc pracy w Wielkiej Brytanii - ostrzega ONS

Warto wybierać jajka o jasnych skorupkach, bo łatwiej "złapią" kolor i będzie on bardziej intensywny. Pamiętaj, że malując jajka naturalnymi sposobami uzyskasz niejednolite zabarwienie skorupki. Mogą powstać delikatne plamki i różnice w intensywności między jajkami tego samego koloru - ale to właśnie jeden z uroków eko-pisanek - każda jest oryginalna i niepowtarzalna, a koszyczek ze święconką wypełniają wszystkie barwy tęczy.

Źródło: poradnikzdrowie.pl, deccoria.pl