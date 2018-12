WAŻNE zmiany w brytyjskiej polityce migracyjnej - rząd UK zawiesza "złote wizy"

Brytyjski rząd "zawiesza" program "złotych wiz" - powodem jest walka z korupcją i zorganizowaną przestępczością. Program ma zostać zreformowany i w nowym kształcie zacząć funkcjonować w 2019.

Jak czytamy na łamach "The Guardian" w ramach walki z praniem pieniędzy i zorganizowaną przestępczością rząd Theresy May zdecydował o zawieszeniu programu wizowego Tier 1 Investor. W swoich założeniach miał on ułatwiać formalności związane z ubieganiem się o stały pobyt lub wręcz obywatelstwo. Program potocznie zwany "złotą wizą" był przeznaczony dla osób bogatych, którzy zainwestowali na terenie Wielkiej Brytanii przynajmniej 2 miliony funtów.

Z tych regulacji bardzo skwapliwie korzystali rosyjscy oligarchowie, którzy chętnie przenosili na Wyspy nie tylko swoje interesy, ale także ośrodki życiowe, sprowadzając rodziny, kupując mieszkania, a także... kluby piłkarskie. Tak, Roman Abramowicz swego czasu korzystał ze "złotej wizy".

Program wizowy Tier 1 Investor w takim kształcie funkcjonował w od 2008 roku. Zasada była prosta - im więcej pieniędzy "wwieziesz" do UK, tym dłużej będzie mógł tu zostać. Za dwa miliony funtów "kupowało się" prawo pobytu na dwa lata, za 5 mln - trzy, a za 10 mln - pięć lat. Tylko w zeszłym roku Home Office wydało ponad tysiąc takich "złotych wiz" - głównie Rosjanom i Chińczykom.

Od dziś program w obecnej formie ma zostać zawieszony. Powód? Walka z korupcją i praniem brudnych pieniędzy - dzięki ułatwiony procedurom "złote wizy" ułatwiały szemranym biznesmenom z Rosji załatwianie swoich brudnych interesów w UK. W zreformowanej formie wrócą one w 2019. O uzyskanie tego typu pozwolenia będzie już trudniej - konieczny będzie audyt, którym zajmą się niezależne brytyjskie firmy. Dokładnie prześwietlana będzie również przeszłość składającego wniosek, a także obecnie prowadzona działalność.

- Wielka Brytania zawsze będzie otwarta na prawdziwych i autentycznych inwestorów, którzy chcą pomóc naszej gospodarce i przedsiębiorstwom w rozwoju. - komentowała Minister ds. Imigracji Caroline Nokes. - Jednakże wyraźnie zaznaczam, że nie będziemy tolerować ludzi, którzy nie przestrzegają zasad i starają się nadużywać naszej gościnności i obowiązującego systemu. Dlatego właśnie przedsięwzięliśmy nowe środki, które zapewnią, że tylko prawdziwi inwestorzy, którzy zamierzają wspierać brytyjskie firmy, mogą skorzystać z naszego systemu imigracyjnego.